Alertă la Realitatea TV. ÎNCĂ O VEDETĂ SE REVOLTĂ: „Nu tac pentru că mă tem. De 3 ani urlu împotriva corupției”

Nora Dincă, prezentatoarea rubricii Meteo la Realitatea TV, spune că nu acceptă să tacă în acest moment în care a izbucnit un imens scandal intern legat de interzicerea lui Rareș Bogdan, a lui Oreste și a Oanei Stănciulescu.





„Nu tac pentru că mă tem, ori pentru că nu-mi pasă ce se întâmplă -pentru Dumnezeu, de trei ani îmi distrug sănătatea urlând împotriva corupției și pentru democrație, justiție, libertate de exprimare- nu tac pentru că am plecat capul în fața abuzului, sunt la fel de mâhnită și revoltată ca voi toți.

Tac pentru că nu am timp, un om din familia mea e în pericol de moarte și lupt pentru el acum.

*După 15 ani de timp împreună, Realitatea este și ea tot o familie, așa că dincolo de îngrijorările personale, interesate, legate de locul de unde îmi câștig pâinea, chiar îmi pasă de soarta ei, cu atât mai mult cu cât acum soarta ei e atât de legată de soarta țării.

Recunosc că încă nu mi-e clar ce se întâmplă și mai ales de ce, cum e cu putință ca într-un astfel de moment, atât de greu și de decisiv pentru destinul unei țări întregi, oamenii, și-așa puțini, care luptau de partea corectă a istoriei, să facă asemenea greșeli, oameni foarte inteligenți și vertebrali -Cozmin Gușă nu e un Voiculescu, orice ar spune oricine, și încă am încredere că nici nu va ajunge vreodată, Edi Pastia e un om și-un șef absolut minunat, pesemne că printr-o eroare a ajuns în discuție- încă mai sper că totul e o farsă, ori un test ceva, nu știu, orice-ar fi, pentru poziția lui din ultimii doi ani, Rareș Bogdan și-a câștigat respectul meu și încrederea că e un om integru și bun, la fel și Oreste și Oana, și nu, nu am de gând să spun asta în șoaptă, de teamă să nu fiu dată afară, asta-i paranoia, chiar nu cred așa ceva, să fim serioși, în 15 ani de Realitatea am spus mereu ce am gândit, nici măcar o secundă nu mi-a trecut prin cap să n-o fac, pentru că așa e normal, e semn se sănătate morală a locului, iar când asta nu va mai fi posibil va însemna că Realitatea a murit.

Până atunci însă, din calitatea mea de angajat, dar și din calitatea de cetățean al acestei țări, vă rog, vă implor, pe voi, toți cei care aveți acum puterea în această ecuație, să o folosiți pentru a salva, nu pentru a distruge. Pentru că nu este vorba doar despre voi și destinele voastre aici, purtați responsabilitatea a ceva cu mult, mult mai important -acum se scrie istorie. Indiferent cât ar fi de greu, alegeți să o scrieți cu demnitate. Și, de nu s-o putea să trăim cu demnitate, măcar să murim cu demnitate.

O fi rău să pleci ca prostu' din această viață -deși autorul acestui citat, și poleit în aur, tot așa va pleca, că moartea n-a deșteptat pe nimeni- dar cel mai rău e să pleci fără onoare”, este mesajul Norei Dincă.

