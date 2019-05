Confidentul lui Răzvan Ciobanu, dezvăluiri incendiare dinaintea accidentului. Ce a găsit în apartamentul designerului: „Ușa era crăpată. Mirosea a hoit!”

Unul dintre cei mai buni prieteni ai lui Răzvan Ciobanu, Sorin Oprea, a vorbit cu designerul înainte de accidentul care i-a luat viața. De asemenea, după aflarea veștii tragice, acesta a mers la apartamentul creatorului de modă.





Sorin Oprea, un prieten al Răzvan Ciobanu, a apucat să vorbească cu celebrul designer, cu puțin timp înainte de accidentul auto care i-a luat ultima suflare. Acesta a povestit ce s-a întâmplat înainte de accidentul din noaptea fatidică.

„M-am întâlnit cu Răzvan pe o plajă, la o terasă, era singur, era trist, supărat obosit, că nu dormise toata noaptea, voia să ajungă la Bucureşti. Voiam să facem poze, eram cu mama și soția mea, mai apoi a venit alt prieten cu drona să facem poze și i-am spus să mai aibă răbdare 20 de minute și plecăm. A mai stat câteva minute și a zis că se duce să-și ia țigări, el având în mână, a zis că e pachetul gol. I-am zis că-i dau de la mine, a zis că vine repede și că să îl așteptăm. Noi am mai stat o oră, dar el nu s-a întors.”, a relatat Sorin Oprea, prieten cu Răzvan Ciobanu, conform RTV.

„Am ajuns la Bucureşti și m-am trezit dimineața cu mesaje, a fost o veste șocantă pentru toți. Primul lucru pe care l-am făcut a fost să sun un avocat, prieten comun, și i-am cerut numărul lui Marius, fostul iubit. M-am urcat în mașină și am plecat spre Răzvan. Am sunat un prieten comun și am stat cu el în telefon până am ajuns în fața blocului. L-am întrebat dacă are cartela de la ușă. Când am ajuns în scară, am dat de un domn, nu era român, nu știu cine era, i-am explicat, i-am spus dacă vrea să vină cu mine. Am urcat cu el până la etajul 1, am văzut pisica la ușă. În interiorul holului era un miros de nu puteai respira, mirosea a hoit. Pisica era pe hol, plângea. Am făcut rost de numărul lui Marius și am stat de vorbă în telefon. În mintea mea a fost că a murit din cine știe ce, iar eu nu pun mâna pe clanța ușii. Ușa era crăpată. Am luat pisica și am plecat în drum.”, a mai declarat Sorin Oprea.

În urmă cu aproximativ un an, Sorin Oprea l-a invitat pe Răzvan Ciobanu să creeze linia pentru femei a brandului de haine pe care îl deține. Răzvan era foarte încântat de această colaborare, linia pentru fete fiind pusă la vânzare încă de anul trecut, din septembrie.

Răzvan Ciobanu a fost înmormântat joi, la Cimitirul Progresul din Capitală.

Creatorul de modă Răzvan Ciobanu a murit luni dimineaţa, într-un accident rutier petrecut în judeţul Constanţa, după ce maşina pe care o conducea a lovit mai mulţi copaci Poliţiştii constănţeni au stabilit că Răzvan Ciobanu nu purta centură de siguranţă în momentul producerii accidentului, el fiind proiectat prin unul din geamurile autoturismului, care s-a răsturnat, oprindu-se într-un copac.

De asemenea, testele preliminare au arătat că în sângele creatorului de modă se aflau substanţe interzise. Analizele amănunţite urmează să determine despre ce substanţă era vorba şi ce cantitate se găsea în organism, iar acestea vor fi finalizate în câteva săptămâni.

