Vedeta de la ”Românii au talent” a început să vorbească tot mai mult despre sex, ceea ce nu este pe placul Consiliului Național al Audiovizualului.

Glumele făcute de Florin Călinescu, savuroase de altfel, sunt fără perdea, și sunt făcute la ore de vârf, emisiunea fiind urmărită de foarte mulți copii. Acest lucru, spun membrii CNA este nu este permis, drept pentru care au votat o amendă de 25.000 de lei.

„Astfel de discuții pot fi, poate, așteptate la iUmor, dar la Românii au talent, care e emisiunea cu cea mai mare audiență în rândurile copiilor, părinții își lasă copilul pentru că nu se așteptă să se audă astfel de discuții. Emisiunea nu prezintă, teoretic, un pericol pentru un minor, dar uite că prezintă”, a spus Radu Herjeu, membru CNA, citat de paginademedia.ro.

Comentariile făcute de Florin Călinescu au fost monitorizate de CNA, și au fost supuse discuției, care a stat la baza sancționării postului.

– Pavel, sa-ți dau un exemplar din cartea mea, Cum s-o bagi din prima. (după ce Pavel Bartoș a ratat o aruncare la coșul de baschet);

– Am inițiat o partidă de sex la ora trei și zece și când mi s-a părut că mi-am făcut datoria era două și un sfert. (membrii juriului râd);

– În mintea mea, m-am uitat la ea, părea moartă, zic, ce dracu! Se pare că, na, ai prestat ceva, cât de cât și afli că nici nu ai început. Oricum am exagerat anul ăsta, am (bip) odată, trebuie să o mai răresc.

Pe lângă aceste remarci, Florin Călinescu are cu membrii juriului, dar și cu o parte din concurenți, dialoguri care stârnesc râsul instant.

De exemplu un dialog redat de paginademedia.ro este următorul:

Mihai Petre: Iar am un sentiment ciudat.

Andra: Dar ce-i cu sentimentele astea?

Mihai Petre: Nu știu, am senzația că o să se întâmple ceva grandios.

Florin Călinescu: Mi se scoală mie…

Cu un concurent, Florin Călinescu a purtat o discuție chiar explicită.

Florin Călinescu: Ești căsătorit?

Mureșan Grigore: Nu, îs tot vergin! Îs singur!

Andra: E vergin, mă!

Mureșan Grigore: Îs vergin, domnul Florin!

Florin Călinescu: Eu am înțeles că ești vecin! Ești virgin?

Mureșan Grigore: Da, sunt vergin. N-am făcut sex niciodată.

Florin Călinescu: Deci, ce n-ai făcut niciodată?

Mureșan Grigore: Sex. Nu am avut noroc în viață de o fată ca să …

Florin Călinescu: A, deci prin sex, înțelegi sex cu o fată, da?

Mureșan Grigore: Da. Mi-o propus și băieți, dar i-am refuzat!

…

Florin Călinescu: Și ce filme îți place să vezi la televizor?

Mureșan Grigore: Filme din alea cu fete frumoase, de alea mai sexy puțin.

Florin Călinescu: Adică …

Mureșan Grigore: Nu chiar de alea prostești, că nu îmi prea plac alea prostești, îmi plac alea mai pe sărutate, pe mângâieri, pe îmbrățișări, pe …

Florin Călinescu: Mai romantice!

Mureșan Grigore: Da. Porno nu prea mă uit pentru că când mă uit la porno mi se face …

Smiley: N-ai cum, n-ai cum!

Florin Călinescu: Și cum rezolvi? Și cum rezolvi?

Mureșan Grigore: Cu mâna!

Florin Călinescu: Super! Deci în cinstea tuturor băieților care am făcut armata, Grigore, ai un sincer și sănătos bravo de la noi. Ce vrei să ne prezinți în seara asta?