Războiul Rece Hibrid la granițele României

Statutul pierdut .

Timp de multe decenii, Moscova a avut o influență puternică asupra evoluțiilor politice din lumea întreagă, dar mai ales din Orientul Apropiat – pântecul vulnerabil al ”Occidentului Colectiv”. Furnizând ajutor militar și economic statelor arabe, a putut modula relațiile acestora cu Israel în conformitate cu interesele Rusiei. Spre exemplu, în anii 1960, sub impactul cursei înarmărilor, Uniunea Sovietică a început să se confrunte cu dificultăți financiare.

Moscova a încurajat Siria și Egiptul să pornească un nou război cu Israel, care s-a soldat cu criza petrolieră din 1973, prilej pentru sovietici să pătrundă masiv pe piețele europene cu țiței și gaze din producția proprie, la preț avantajos. Dacă nu ar fi avut loc Războiul din 1973, Uniunea Sovietică ar fi dat faliment încă din 1980.

Cam la fel și de această dată. Moscova a oferit arme, sprijin mediatic și financiar Hamas și a urmărit același scop ca în 1973: creșterea prețului la țiței, ceea ce ar fi sporit veniturile Rusiei din exporturile petroliere. Dar de această dată, în pofida insistențelor Iranului, Liga Arabă nu a acceptat să boicoteze, de dragul teroriștilor Hamas, furnizarea de țiței și gaze către Statele care vând arme Israelului. Precum se vede, influența Rusiei în Orientul Apropiat nu este nici pe departe comparabilă cu influența URSS. Iar negocierile pentru ieșirea din criză au implicat, de-o parte, China și ”Sudul Global”; de cealaltă parte, Statele Unite și ”Occidentul Colectiv”. Înțelegerile s-au făcut la San Francisco, nu la Yalta, iar Rusia n-a jucat niciun rol, datorită situației în care s-a pus prin agresiunea din Ucraina.

Problema credibilității Regimului Putin, pe care am expus-o acum aproape un an ( https://evz.ro/importanta-credibilitatii.html ) a erodat rapid statutul internațional al Rusiei. Sesizând într-un târziu situația, președintele Putin a luat decizia de a participa, pentru prima dată de la începutul războiului cu Ucraina, la reuniunea G20. A participat prin videoconferință, având în vedere mandatul de arestare. Iar președintele Biden, dar și omologul său chinez Xi Jinping au decis să nu asiste, marcând prin acest gest statutul real al Rusiei pe scena internațională: paria. Vocea Moscovei nu mai contează: Noua Ordine Mondială se negociază, se construiește într-o zonă care nu mai este accesibilă Regimului Putin. Iar această situație are efecte negative ample și durabile asupra intereselor Rusiei.

Metodele leniniste .

Statutul său internațional actual nu-i mai permite Rusiei să-și promoveze pe cale diplomatică interesele: au apus zilele când stăpânitorul de la Kremlin stabilea soarta a zeci de milioane de europeni pe un colț de șervețel. Neavând încotro, domnul Putin se vede nevoit să facă față problemelor socio-economice ale Rusiei prin metode leniniste.

În noiembrie 1917, în plin război, economia Rusiei se afla într-o situație dificilă. Guvernul bolșevic a cerut Băncii de Stat să-i pună la dispoziție fonduri nelimitate pentru realizarea proiectului leninist: Războiul Civil. Iar Banca de Stat a refuzat. Iar Lenin a decis instaurarea dictaturii economice: prin Decretul Sovnarkom din 14 decembrie 1917 a fost constituit Consiliul Suprem pentru Economia Națională, pentru a naționaliza economia Rusiei, „prin confiscarea, rechiziționarea, sechestrarea diferitelor ramuri ale industriei și comerțului”.

Astăzi, datorită războiului cu Ucraina, economia Rusiei se află într-o situație dificilă, aspect pe care l-am mai prezentat. Totuși, la 16 noiembrie, vorbind în fața conducerii Ministerului Apărării, domnul Putin declara: „În materie de finanțare, nu există limite. Țara și Guvernul oferă tot ce dorește Armata – tot”. Apoi dânsul a încercat să determine Banca Centrală a Rusiei, condusă de doamna Nabiullina, să-i pună la dispoziție, ieftin, fondurile necesare creșterii bugetului Apărării pentru anul viitor cu 66 %: 111 miliarde $! Economist de prestigiu internațional, doamna Nabiullina a refuzat: va menține dobânda de referință la un nivel de două cifre, pentru a nu scăpa de sub control inflația. Să vedem dacă va rezista pe poziții după ce alt ”refuznic”, vicepreședintele Sberbank, cea mai mare bancă de Stat din Rusia, a murit neașteptat luni, ca urmare a unei ”crize cardiace”: avea 42 de ani.

Iar domnul Putin, urmând exemplul leninist, a decis instaurarea dictaturii economice. La nivelul Administrației Prezidențiale ruse este în pregătire un decret de naționalizare similar cu cel din decembrie 1917: investitorii occidentali care dețin acțiuni la companiile rusești vor fi forțați să le vândă către Guvernul rus, la un preț cu cel puțin 50% mai mic față de valoarea lor de piață, și așa diminuată. Astfel, Guvernul va dispune, după plac, și de active, și de lichiditățile ”naționalizate”. O operațiune-pilot de naționalizare s-a derulat deja, în luna octombrie: exact ca în 1917, Kremlinul a ”confiscat, rechiziționat, sechestrat” afacerile din Rusia ale producătorului danez de bere Carlsberg.

Războiul Rece Hibrid .

Investițiile străine directe în economia Rusiei au crescut de la circa 1 miliard $/an în 1992, la 40,5 miliarde $/an în 2021. În ziua când Rusia a cotropit Ucraina, totalul investițiilor străine directe din economia rusească se ridica, conform datelor Băncii Mondiale, la 670 miliarde $. În 2022, investitorii străini au reușit să repatrieze numai 43 de miliarde $. Restul – active în valoare de 627 miliarde $ – fac obiectul decretului de ”confiscare, rechiziționare, sechestrare” aflat în pregătire la Kremlin. În 2008, Criza Subprimes a fost declanșată de falimentul băncii Lehman Brothers, implicând active de circa 600 miliarde $. Știm deci ce s-ar întâmpla dacă domnul Putin, de Crăciun, trece la naționalizare.

Evident că ”Occidentul Colectiv” ar putea răspunde prin confiscarea sumelor deținute de oligarhii ruși în bănci străine. Dar acestea nu acoperă nici jumătate din pagubă și, în plus, principalele bănci depozitare (cu fonduri de peste 200 miliarde $) sunt elvețiene. Și eu unul mă îndoiesc că vreodată Elveția va permite confiscarea acestor depozite.

Pentru moment Kremlinul nu se grăbește, ci folosește amenințarea cu naționalizarea pentru a determina acele efecte politice pe care diplomația rusă nu le poate livra. La reuniunea G-20, domnul Putin și-a expus cerințele: „Ar trebui să ne gândim cum să oprim acest război”. Și iată, zilele trecute ziarul german Bild a publicat o știre interesantă: președintele Biden și cancelarul Scholz „îl strâng cu ușa pe Zelenski pentru a-l obliga să negocieze cu Putin”. Din ce în ce mai mulți politicieni de pe amândouă malurile Atlanticului îndeamnă Ucraina să negocieze, să accepte pierderi teritoriale. Pentru ca îndemnul să fie convingător, finanțarea de către administrația Biden a Ucrainei a fost blocată în Congres și soarta ei este incertă. Nu, respectivii politicieni occidentali nu au devenit peste noapte rusofili, sau ”putiniști” – pur și simplu, banul vorbește. Și are glas răsunător!

În opinia mea, șantajul cu naționalizarea marchează începutul unui Război Rece.

Acum șase luni, la început de mai, scriam: „După faza caldă a ostilităților, cei care vor conduce din toamnă destinele Rusiei nu vor putea și nici nu vor vrea să accepte verdictul armelor, și ne vor împinge într-un Război poate nu chiar Rece, dar în mod sigur Răcoros. Care va dura ani buni, mai precis până ce actualele elite ruse, de ascendență sovietică, vor ieși de pe scenă. Iar lichidarea sechelelor imperialismului sovietic va dura multe decenii, răstimp în care va trebui să trăim alături de un Stat care, sub multe aspecte, va fi asemănător Germaniei anilor 1930…” ( https://evz.ro/rusia-viitorului.html ). Hitler a confiscat proprietățile evreiești pentru a-și finanța agresiunea. Domnul Putin se pregătește să confiște proprietățile ”Occidentului Colectiv”, în același scop: finanțarea agresiunii.

Spre deosebire de precedentul Război Rece, acesta este un Război Rece Hibrid, care nu se mai duce numai cu mijloace politico-militare: amenințarea nucleară este înlocuită de amenințarea cu o nouă criză economică planetară. Așa cum în cursul precedentului Război Rece Uniunea Sovietică nu a renunțat la armele nucleare, dar nici nu le-a folosit, în acest război Rusia nu va renunța la intențiile de naționalizare, dar nici nu va naționaliza pe scară largă: investițiile străine sunt ostatice, pentru a modula politicile Occidentului Colectiv în conformitate cu interesele Rusiei, adică exact ceea ce nu mai poate face diplomația rusă.

Reacția ”Occidentului Colectiv”.

Cu o grabă ciudată, elitele politice occidentale și-au însușit propunerea domnului Putin: „Ar trebui să ne gândim cum să oprim acest război”. Chiar și George Friedman se declară entuziast: „suntem aproape de sfârșitul războiului, poate la luni distanță”.

Însă în spatele scenei, specialiștii sunt foarte îngrijorați. Zilele trecute, Deutsche Gesellschaft für Auswärtige Politik (DGAP, German Council on Foreign Relations) a publicat un studiu care ajunge la concluzia că acest Război Rece Hibrid urmărește să ofere Rusiei un răgaz de 6 – 10 ani, pentru reînarmare în vederea unei ofensive împotriva NATO. În aprecierea analiștilor germani, dacă ”Occidentul Colectiv” cedează, îngăduie înghețarea conflictului din Ucraina sub pretextul ”negocierilor” și dă Rusiei acest răgaz, la orizontul anilor 2030 – 2033 se va ajunge fără greș la un atac al Rusiei asupra Statelor Baltice. Pentru străpungerea apărării NATO „vor fi de ajuns cel mult două zile, și s-a terminat cu Baltica”. După care va veni rândul ”Occidentului Colectiv” să solicite negocieri și încetarea focului, în încercarea de a evita o nouă împărțire a Germaniei, dacă nu chiar mai rău!

Cred că cititorul a început să înțeleagă de ce modernizarea Armatei române are drept orizont de timp anul 2030: dacă i se îngăduie Rusiei răgazul, la acel moment va avea capacitatea să pornească un nou război. Dar, de fapt, nici nu e necesar să așteptăm până în 2030, iar Rusia nu va fi neapărat nevoită să treacă la folosirea de mijloace militare. Pentru a-și impune voința, Rusia dispune chiar acum și aici de alte arme, mai subtile…

Din arsenalul hibrid: TRUST .

Acum o sută de ani, în 1922, Securitatea sovietică, care pe atunci se numea CEKA, a inventat un nou tip de agresiune hibridă, Operațiunea TRUST, care de atunci se studiază în toate școlile rusești de spioni. În esență, este vorba de subminarea țărilor unde deocamdată nu poate răzbi tancul rusesc, prin plasarea în fruntea organizațiilor adverse a unor ”cârtițe” ale Moscovei. Atunci, acum un secol, CEKA a plasat o ”cârtiță” cekistă în fruntea organizației antisovietice ”Uniunea Monarhistă a Rusiei Centrale”, distrugând în câțiva ani emigrația rusă ”albgardistă” din Occident. Între timp metoda s-a perfecționat.

Prima Operațiune TRUST la nivel de Stat, soldată cu plasarea unei ”cârtițe” rusești în funcția de președinte, a vizat Finlanda. Astăzi, personalitatea fostului președinte finlandez Kekkonen (1900 – 1986), laureat al Premiului Lenin pentru Pace, este foarte controversată în lumina dezvăluirilor din arhivele KGB (Vasili Mitrohin, Oleg Gordievsky). Majoritatea istoricilor sunt de acord că, începând din 1959, dânsul a ignorat prevederile constituționale, formând mai multe guverne în urma unor consultări discrete cu autoritățile sovietice: este ceea ce se numește de atunci ”finlandizare”.

Dintre operațiunile de tip TRUST ulterioare putem enumera finlandizarea Germaniei, prin plasarea lui Gerhard Schröder în funcția de Cancelar. Dânsul a pus Germania în dependență energetică față de Rusia, prin gazoductul Nord Stream, faptă pentru care a fost recompensat ulterior prin numirea în funcții de conducere bănoase la Nord Stream AG, Rosneft și Gazprom. Și în Austria finlandizarea a dat rezultate strălucite: țara este înfeudată Gazprom prin contracte înrobitoare, iar foștii Cancelari austrieci Wolfgang Schüssel și Christian Kern au fost recompensați de Kremlin cu funcții de director la Lukoil și, respectiv, la Căile Ferate rusești. Și Ungaria a fost finlandizată cu succes, prin Viktor Orbán – pentru detalii vă recomand să citiți cartea domnului Romeo Couți, Lebăda Neagră de pe Balaton, cea mai bine vândută carte politică din România anului 2023.

Port-stindardul Moscovei .

În fruntea dispozitivului de blocare a Uniunii Europene la Marea Neagră, Partidul Comuniștilor din Republica Moldova (PCRM) a fost multă vreme purtătorul steagului Moscovei. Treptat însă, încrederea ghebiștilor în tovarăși s-a erodat, pe fondul liniei politice sinuoase a formațiunii, care a culminat cu acea scânteiere de conștiință națională care l-a făcut pe Vladimir Voronin să refuze aderarea la Uniunea Rusia-Belarus. Odată cu anexarea Crimeii (2014), relația Kremlinului cu comuniștii moldoveni s-a stricat definitiv. Regimul Putin susține că sovieticii, adică comuniștii, au înstrăinat Crimeea, dând-o Ucrainei. Odată ce comuniștii au fost declarați personaje negative, Moscova și-a căutat alt punct de sprijin la Chișinău, având grijă însă să extragă câțiva ”oameni de încredere” din PCRM și să-i transfere la noul purtător al steagului moscovit, Partidul Socialiștilor (PSRM).

Printre acești ”oameni de încredere” s-a numărat și un tânăr, Ion Ceban. Locul său privilegiat în planurile finanțatorului moscovit a fost confirmat de nominalizarea sa de către PSRM ca și candidat la Primăria Chișinăului. Inițial a fost pe banca de rezerve: în acea vreme Kremlinul avea la Chișinău alt ”om de încredere”, Vladimir Plahotniuc, care manevra din umbră și politica, și economia întregii țări. Curând însă, lucrurile au început să se schimbe, iar numele lui Vladimir Plahotniuc, mandatarul suprem al Kremlinului, a început să fie pomenit în contextul dispariției a 1 miliard $ din sistemul bancar al Republicii Moldova. Kremlinul a trebuit să accepte că ”omul său de încredere” era de fapt un escroc penal: la 30.11.2017, un tribunal moscovit a emis mandat de arestare pe numele lui Plahotniuc. Și imediat a început ascensiunea lui Ion Ceban. Schimbul 2 la Drapel!

Deîndată, tovarășul Ceban s-a remarcat criticând integrarea europeană a Moldovei și lăudând perspectivele unei ”integrări euro-asiatice”, conform viziunilor neo-imperiale ale ideologului rus Sașa Dughin. În 2018, Ion Ceban a pierdut alegerile la Primăria Chișinău, dar asta nu a fost o tragedie: vina a fost atribuită socialiștilor, care nu știuseră să-l susțină. Având finanțare, Ion Ceban a decis să părăsească PSRM și să-și formeze propriul partid, unde limba rusă nu se mai vorbește decât în șoaptă: Mișcarea Alternativa Națională.

Cu TRUSTUL la graniță .

În cadrul operațiunilor de tip TRUST, prima etapă este ”vopsirea cârtiței”. Moscova are experiență în asemenea tertipuri. Spre exemplu, în Ungaria. Documente oficiale ale Arhivei Istorice Ungare (echivalentul CNSAS) arată că în 1989, atunci când lansa sloganul ”Afară, afară cu rușii din țară!”, domnul Viktor Orbán era deja agent al Securității comuniste ungare, cu pseudonimul ”Gyori Gabor”. Iar ”BM III”, Securitatea comunistă ungară, era încă de la înființare sub controlul strict al cekiștilor, al Moscovei. Rezultă că activitatea ”anticomunistă” care l-a impus pe domnul Viktor Orbán pe scena politică europeană a fost, de fapt, regizată de Moscova. Astăzi, obediența reală a domnului Orbán e de notorietate: mass media europeană nu-l scoate din ”Cal Troian al Kremlinului”.

Acesta este deci contextul în care, în perioada când Moscova pregătea invadarea Ucrainei, Ion Ceban a schimbat linia politică, de ca și cum ar fi aflat că urmează evenimente importante, că își va continua misiunea într-o Moldovă parte a Uniunii Europene. Brusc, Ion Ceban a introdus în documentele partidului propunerea privind semnarea unei Declarații politice similare celei de la Snagov, ba chiar a reușit să determine Partidul Socialiștilor Europeni să primească MAN. În prezent, dânsul frecventează ambasadele statelor membre UE și mai ales ambasada SUA la Chișinău, iar pe paginile sale de pe rețelele sociale o să găsiți menționate vizite în SUA și în România.

Dar nu se regăsește nimic despre vizita sa discretă la Moscova, din februarie 2022. O fi fost o vizită de reinstruire, o fi primit corecții la marșrută? Analiștii politici continuă să-l suspecteze că e pivotul troian al unei Operațiuni TRUST vizând Republica Moldova. Recent, un expert în domeniu, Valeriu Pașa, remarca: „Atunci când oamenii se lasă manipulați chipurile de calitățile de manager și de gospodar ale lui Ceban și nu văd în spate interesul strategic al Rusiei de a deturna integrarea țării la UE, este o problemă la nivelul întregii societăți”.

Cum-necum, domnul Ceban a ajuns primarul Chișinăului și Mișcarea Alternativa Națională se pregătește febril pentru alegerile din 2025. Iar dacă principalii investitori cu active blocate în Rusia – Statele Unite, Regatul Unit, Germania, Franța – cedează la șantajul cu naționalizarea, rămânem noi între noi: înconjurați de alde Nehammer, Orbán și Ceban. Împresurată de troieni, vrând-nevrând, România va trebui să învețe din nou ”finlandeza”, eventual cântând, ca în anii 1950. Mi-e silă să mă gândesc la un asemenea viitor.

Urmăriți varianta video a editorialului, AICI.