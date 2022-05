Război în Ucraina. Rușii ridică statui în Mariupol. SUA s-au implicat în uciderea generalilor lui Putin. Armata exersează atacuri cu rachete cu capacitate nucleară. UPDATE

UPDATE 8: Rusia a transmis că forțele sale au exersat miercuri lovituri simulate cu rachete cu capacitate nucleară în enclava vestică Kaliningrad, situată între Polonia și Lituania, de-a lungul coastei baltice.

Rusia a exersat simulări de „lansări electronice” ale unor sisteme mobile de rachete balistice Iskander cu capacitate nucleară, a transmis Ministerul Apărării, într-un comunicat de presă.

Forțele rusești au exersat lovituri simple și multiple asupra unor ținte care imitau lansatoare de sisteme de rachete, aerodromuri, infrastructuri protejate, echipamente militare și posturi de comandă ale unui inamic simulat, potrivit AFP.

După efectuarea lansărilor „electronice”, militarii au efectuat o manevră de schimbare a poziției pentru a evita „o eventuală lovitură de ripostă”, a adăugat Ministerul Apărării. Exercițiile ar fi implicat peste 100 de militari.

Rusia a plasat forțele nucleare în stare de alertă maximă la scurt timp după invazia Ucrainei, la 24 februarie, iar președintele rus Vladimir Putin a lăsat să se înțeleagă că ar putea desfășura arme nucleare tactice, avertizând asupra unei represalii „fulgerătoare” în cazul în care Occidentul intervine direct în conflictul din Ucraina.

UPDATE 7: Ocupanții ruși au ridicat o statuie în Mariupol, relatează presa rusă.

Anterior, serviciile secrete ucrainene de informații au informat că ocupanții ruși pregătesc o paradă în Mariupol. În acest scop, ei îndepărtează urgent molozul și curăță străzile de cadavre și obuze neexplodate.

UPDATE 6: Un elicopter rusesc a fost scos din râul Dnieper.

UPDATE 5: Momentul în care o rachetă rusească a lovit un pod din Dnipro. S-a întâmplat marți, 3 mai.

Serghei Bratchuk, un purtător de cuvânt al guvernatorului regiunii Odesa, a declarat că ocupanții ruși au tras asupra podului, care a fost deja lovit de două ori de forțele rusești.

UPDATE 4: Noi informații despre victimele atacurilor aeriene rusești asupra orașului Kramatorsk, regiunea Donetsk. Potrivit presei ucrainene, 25 de persoane au fost rănite, iar 6 dintre ele au avut nevoie de spitalizare.

UPDATE 3: 90% din obuzierele promise de SUA ajung în Ucraina.

Potrivit unui înalt oficial american din domeniul apărării, aproape 90.000 din cele 144.000 de muniții de proiectil promise pentru a fi cuplate cu cele 90 de obuziere primite au sosit în Ucraina.

UPDATE 2: Încă de la primele ore ale dimineții, sună sirenele în Kiev și Harkov, precum și în regiunile Dnipropetrovsk, Donetsk, Khmelnytsky, Cherkasy, Zhytomyr, Poltava, Ivano-Frankivsk, Kirovohrad, Vinnytsia, Volyn, Chernivtsi, Zakarpattia, Mykolaiv, Lviv, Ternopil, Odesa și Zaporizhzhia.

UPDATE 1: Statul Major General al Ucrainei a transmis, pe data de 5 mai, că Rusia a pierdut patru UAV-uri, trei rachete și două avioane (aeronave preliminare Su-30) în ultimele 24 de ore.

Știre inițială: Războiul din Ucraina continuă. În Mariupol, ultimii apărători ucraineni – în număr de aproximativ 200, potrivit ultimelor informații – așteaptă să fie salvați de la moarte. Președintele Volodymyr Zelensky a făcut apel la o încetare a focului prelungită pentru a se asigura că civilii pot fi evacuați în condiții de siguranță.

„Le sunt recunoscător tuturor celor care fac ca operațiunea de evacuare să fie un succes. Negociem și sperăm să continuăm să salvăm oameni din Azovstal, din Mariupol. Mai sunt încă civili, femei, copii. Avem nevoie de o încetare continuă a focului pentru a-i salva”, a declarat Volodymyr Zelensky.

Rusia a transmis că va întrerupe atacul asupra oțelăriei siderurgice Azovstal, unde sunt adăpostiți ultimii civili rămași în viață, pentru trei zile. Se spune că încetarea focului va avea loc începând de astăzi – deși precedentele încetări ale focului în acest război au avut rezultate mixte.

Apărătorii ucraineni au dus „lupte dificile și sângeroase” împotriva trupelor rusești în interiorul oțelăriei, potrivit comandantului soldaților Regimentului Azov din interiorul uzinei Azovstal, locotenent-colonelul Denys Prokopenko.

„De două zile, inamicul a pătruns pe teritoriul uzinei. (…) Sunt mândru de soldații mei care fac eforturi supraomenești pentru a limita asaltul inamicului. Mulțumesc lumii întregi pentru sprijinul extraordinar acordat garnizoanei Mariupol. Situația este extrem de dificilă, dar noi continuăm să îndeplinim ordinul de a menține apărarea”, a transmis comandantul Denys Prokopenko.

Zelensky a declarat că este nevoie de utilaje grele pentru a scoate oamenii din adăposturile subterane, dar acest lucru este imposibil în timpul atacurilor.

Peste 300 de civili au fost evacuați miercuri din Mariupol și din alte părți din sudul Ucrainei, potrivit ONU. Imaginile din satelit, realizate în aceeași zi, arată semne de bombardamente intense la uzina siderurgică Azovstal din Mariupol.

În timp ce la Mariupol se duc lupte grele, ocupanții ruși concentrându-și eforturile pentru a bloca și a distruge unitățile ucrainene staționate în zona Azovstal, armata ucraineană a recâștigat controlul asupra mai multor așezări din jurul orașelor Mykolayiv și Herson din sudul țării, au transmis oficiali militari.

Datorită acțiunilor reușite ale apărătorilor ucraineni, forțele rusești „au pierdut controlul asupra mai multor așezări de la granița dintre regiunile Mykolayiv și Kherson”, se arată în cel mai recent raport de informații al Statului Major al forțelor armate ucrainene.

În același raport se mai arată că Rusia „provoacă tensiuni” în regiunea transnistreană din Republica Moldova.

În timpul nopții, armata rusă a lansat, de asemenea, un atac de artilerie asupra orașului Kramatorsk, regiunea Donetsk. Au lovit partea centrală a orașului și cartierele rezidențiale, a spus jurnalistul Denis Kazanskyi, citat de agenția de presă Nexta.

At night, the #Russian military launched an artillery strike on #Kramatorsk , #Donetsk region. They hit the central part of the city and residential neighborhoods, journalist Denis Kazanskyi reports. pic.twitter.com/N8vQEI2u6q

Primarul din Kramatorsk, Oleksandr Honcharenko, a raportat că lovituri aeriene rusești au vizat zone rezidențiale din oraș în cursul nopții, avariind cel puțin trei blocuri înalte, o școală și o grădiniță. În urma atacurilor au fost înregistrați 6 răniți.

Forțele ucrainene au respins 11 atacuri rusești în regiunile Donetsk și Luhansk, au transmis oficialii ucraineni.

În altă ordine de idei, un jurnalist ucrainean care s-a înrolat pentru a lupta împotriva invaziei rusă a fost ucis în afara orașului Izyum din nord-estul țării, potrivit informațiilor furnizate de președintele Volodymyr Zelenskiy.

Russians killed another person I knew, another journalist. I met Oleksandr Makhov in Sloviansk several years ago. He was one of the best Ukrainian war reporters. He joined the army after Russian full-scale invasion and was killed in combat near Izium. He was so young. RIP pic.twitter.com/tUxa2h0Un7

— Olga Tokariuk (@olgatokariuk) May 4, 2022