Război în Ucraina. Refugiații din Mariupol: „Un adevărat lagăr de concentrare”. O nouă „ofensivă” în Herson. Incendiu la un depozit de petrol din Rusia. VIDEO/UPDATE

UPDATE 4: Alerte de raid aerian au fost declanșate în mai multe regiuni din Ucraina.

Sirenele au fost activate în oblasturile Cerkasy, Cernihiv, Kiev, Kirovohrad, Vinnytsia, Zhytomyr, Sumy, Kharkiv, Odesa, Mykolaiv, Zaporizhzhia, Poltava, Dnipropetrovsk, Donetsk, precum și în Kiev.

UPDATE 3: Consilierul prezidențial al Ucrainei, Oleksiy Arestovych, raportează că invadatorii ruși au încercat să captureze Chornobaivka pentru a 17-a oară.

UPDATE 2: Săgeți de metal au fost găsite în corpurile oamenilor în gropi comune lângă Bucha și Irpen, scrie The Guardian.

Experți independenți în arme, care au analizat imaginile, au confirmat că acestea erau fléchettes o armă antipersonal folosită pe scară largă în timpul primului război mondial.

UPDATE 1: Rusia încearcă să recupereze rachetele anti-navă și anti-aeriene cu care era echipat crucișătorul, precum și documente secrete și echipamente militare de pe crucișătorul scufundat „Moskva”.

Potrivit Bild, o navă de salvare Kommuna lucrează în prezent la locul unde s-a scufundat crucișătorul.

Știre inițială: Războiul din Ucraina continuă. Președintele Volodymyr Zelensky l-a descris, în circumstanțele diplomatice actuale, pe Emmanuel Macron ca fiind un „prieten adevărat” și și-a exprimat aprecierea pentru sprijinul acordat de Franța de la începerea invaziei militare de către Rusia.

„Sunt convins că avansăm împreună spre noi victorii comune”, a transmis președintele Volodymyr Zelensky, într-un mesaj publicat pe pagina sa de Twitter.

Emmanuel Macron a jucat un rol central în încercarea de a pune capăt războiului din Ucraina, vizitându-l pe președintele rus la Moscova înainte de invazie și participând de atunci la o serie de convorbiri telefonice cu Vladimir Putin.

Între timp, vicecancelarul german a afirmat că a fost o greșeală că țara sa nu a sprijinit militar Ucraina mult mai devreme. Într-un interviu acordat postului public german de televiziune Zweites Deutsches Fernsehen, Robert Habeck a spus că Ucraina ar fi trebuit să primească sprijin de acum câțiva ani.

„Cu siguranță ar fi trebuit să sprijinim militar Ucraina mult mai devreme, și nu mă refer doar la zile sau săptămâni, ci la ani”, a declarat vicecancelarul Germaniei.

Administrația precedentă a Angelei Merkel a fost criticată pentru legăturile sale cu Rusia, în special pentru dependența sa de energia rusă.

Habeck spune că Germania ajută acum la aprovizionarea Ucrainei cu armament greu, după ce guvernul s-a angajat să majoreze cheltuielile pentru apărare pentru a îndeplini obiectivul NATO de 2% din PIB. De asemenea, a suspendat gazoductul Nord Stream Two din Rusia.

Statele Unite au confirmat că secretarul de stat Antony Blinken și secretarul apărării Lloyd Austin au călătorit duminică la Kiev pentru a se întâlni cu președintele Ucrainei, Volodymyr Zelensky. Un oficial ucrainean a declarat anterior că Blinken se afla în Ucraina, dar SUA au refuzat să comenteze.

Totuși, în ultimele momente, Washingtonul a anunțat vizita și a spus că cei doi se află în prezent în afara teritoriului ucrainean.

A fost vizita la cel mai înalt nivel a diplomaților americani în Ucraina de la începutul invaziei rusești. Pe lângă președintele Zelensky, Blinken și Austin s-au întâlnit și cu ministrul de externe Dmytro Kuleba, cu ministrul apărării Oleksiy Reznikov și cu ministrul de interne Denys Monastyrsky, a relatat CNN citând un înalt oficial al Departamentului de Stat.

În cadrul întâlnirii de la Kiev, SUA și-au reiterat sprijinul pentru Ucraina și au promis o finanțare militară de peste 700 de milioane de dolari pentru a le ajuta efortul de război, spun oficialii. Aproximativ jumătate din bani vor merge către Ucraina, în timp ce restul va fi împărțit între membrii NATO și alți aliați regionali.

În plus, SUA vor vinde muniție în valoare de 165 de milioane de dolari Kievului.

În ceea ce privește luptele militare, în condițiile în care Mariupol se află aproape sub controlul total al Rusiei, după săptămâni de bombardamente, cei care au scăpat din orașul din sudul Ucrainei au vorbit pentru presa internațională despre faptul că au fost ținuți în tabere de procesare înghesuite și murdare înainte de a fi evacuați.

Oleksandr și Olena spun că au ajuns într-un centru atunci când au încercat să scape din oraș. După ce au mers pe jos 3 km de la casa lor până la un punct de evacuare, au fost conduși la un centru de refugiați din Rusia, într-o fostă școală.

„A fost ca un adevărat lagăr de concentrare”, s-a exprimat Oleksandr, în vârstă de 49 de ani, comentând situația pentru BBC.

„Nu vă puteți imagina cât de oribile erau condițiile”, a spus Olena. „Persoanele în vârstă dormeau pe coridoare fără saltele sau pături. Nu exista decât o singură toaletă și o singură chiuvetă pentru mii de oameni, spune ea. În curând a început să se răspândească dizenteria”.

Agenția de presă de stat TASS din Rusia a anunțat, luni dimineață, că un incendiu a izbucnit la un depozit de petrol din regiunea Briansk.

„Ministerul pentru Situații de Urgență a confirmat că există un incendiu. Există, de asemenea, o confirmare că este vorba de rezervoarele de combustibil”, a relatat TASS, citând biroul de presă al guvernului, care a mai spus că primii respondenți se îndreaptă spre locul incidentului.

Ministerul rus pentru Situații de Urgență din Briansk a primit informații despre incendiu la ora 2 dimineața, ora Moscovei, potrivit TASS. Ministerul a trimis echipe de salvare la fața locului, iar acestea au confirmat că incendiul a avut loc la un depozit de petrol, a precizat ministerul.

A large fire broke out at an oil facility in #Bryansk, #Russia. pic.twitter.com/r9PKhwvMYB

— NEXTA (@nexta_tv) April 25, 2022