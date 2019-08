Vorbește lumea își mărește echipa cu un nou membru, care se va alătura celor doi moderatori consacrați, Adela Popescu și Cove.

Viviana Sposub (22 de ani) s-a alăturat echipei Vorbește lumea din postura de co-prezentatoare. Noua colegă a Adelei Popescu și a lui Cove este jurnalistă, prezentatoare TV, vlogger și cochetează cu muzica.

Viviana a absolvit Intact Media Academy și Facultatea de Comunicare și Relații Publice din cadrul Școlii Naționale de Studii Politice și Administrative.

Până în luna iunie a acestui an, Viviana a prezentat rubrica Meteo la Antena 1, iar acum a acceptat o nouă provocare în viața ei, scrie Pro TV.

Special pentru protv.ro, Viviana a declarat: „Mă simt foarte emoționată în această nouă postură. Aseară nu am reușit să dorm deloc, pentru că abia așteptam să se facă ora 8 și să vin aici în platou. I-am cunoscut pe acești doi minunați colegi ai mei și vreau să spun că a fost chimie de prima dată pentru că ne înțelegem foarte bine. Am povestit, am râs, am glumit… Ce pot să spun? La treabă, de acum! Vor fi dimineți cu multe zâmbete, pentru că asta îmi propun să aduc pe chipurile telespectatorilor! Voi face de toate: dansez, cânt, prezint vremea, horoscopul, fac și mâncare și surprizele încă nu s-au terminat. În fiecare zi, colegii mei îmi vor da tot felul de provocări pe care sper să le duc la bun sfârșit”.

Viviana Sposub mărturisește că viața ei ar fi mai gri fără hobby-ul ei de-o viață, muzica. Tânăra prezentatoare TV a făcut pian și canto vreme de 12 ani și a absolvit Liceul de Artă „Ștefan Luchian” din Botoșani cu media 10, ca șef de promoție.

