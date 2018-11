O NOUĂ RĂSCOALĂ a GHETOURILOR din Franța. Cum a fost ALUNGATĂ POLIȚIA franceză din SUBURBIILE MUSULMANE? Istoria ALTFEL decât o înveți la școală

Suburbiile preponderent musulmane din Franța au explodat încă o dată într-o adevărată răscoală împotriva ordinii, legii și, din păcate, a albilor.





În ciuda unei mobilizări serioase a forțelor de ordine (15 000 la număr) violențele izbucnite pe 31 octombrie anul curent nu s-au limitat la așa-zisele no-go zones, ci au cuprins și cartiere liniștite. Francezii au văzut din nou mașini incendiate, forțe de ordine atacate și magazine luate cu asalt.

Mai mult, site-ul naționalist Boulevard Voltaire vorbește de o acțiune premeditată nu numai împotriva autorității statului, ci și a civililor francezi, afirmând că în zilele dinaintea răscoalei mai mulți raperi au lansat apeluri la uciderea tuturor albilor, bărbați, femei și copii. Forțele de ordine au acționat cu mare atenție pentru a nu fi acuzate din nou de rasism.

Au fost audiați de poliție 116 huligani și au fost operate 82 de arestări în încercarea de a limita pagubele materiale. Pentru Franța astfel de tulburări nu sunt însă o noutate.

Ministrul de Interne Cristophe Castaner s-a limitat să dea asigurări că violențele au fost mai mici decât în anii precedenți. Dacă alunecarea spre stânga a întregii societăți franceze este o cauză a violențelor studenților comuniști din 1968, nașterea așa-numitelor no go zones, în care autoritățile statului francez nu prea se mai încumetă să intre, are legătură directă cu răscoala suburbiilor preponderent musulmane din anul 2005.

Puțină isorie recentă vă va ajuta să înțelegeți cum a acționat așa-numitul Efect Ferguson asupra autorităților franceze. Răscoala suburbiilor din 2005 a început după un incident care a dus la moartea accidentală a doi tineri de origine nord-africană.

Citând investigațiile poliției franceze, The New York Times susține că pe 27 octombrie 2005, ora 17.20, poliția a fost chemată să investigheze o posibilă spargere la un șantier din Clichy-sous-Bois. Trei adolescenți aflați în zonă au refuzat să oprească la somația polițiștilor care încercau să dea de urma suspecților.

Cei trei au escaladat un zid și s-au ascuns într-o stație electrică. Alți șase tineri au fost reținuți de forțele de ordine pentru a fi interogați. La 17.50 li s-a dat drumul. La ora 18.12 stația de poliție din Livry-Gargan și zonele din jur au rămas în beznă. Avaria de la rețeaua electrică avea legătură cu tinerii ascunși în stație. Zyed Benna și Bouna Traoré muriseră electrocutați.

Al treilea băiat, Muhittin Altun, a suferit șoc electric, dar a fost salvat. Când și-a revenit, a povestit ce s-a întâmplat. El și nouă prieteni jucaseră fotbal. Când au plecat spre casele lor s-au întâlnit cu patrulele poliției. Deși nu aveau nimic pe conștiință au fugit în direcții diferite.

Le era teamă că vor fi ținuți patru ore la secție sau chiar că părinții vor fi chemați să-i ia acasă. Ce vină aveau polițiștii care anchetau posibila spargere pentru moartea tinerilor, e însă greu de spus.

Cert este că tragicul accident a declanșat o răscoală generalizată în cartierele imigranților. Timp de trei săptămâni, distrugerile și violențele, preponderent asupra poliției, au ajuns la o scară nemaiîntâlnită. Au fost incendiate nu mai puțin de 8.973 de mașini, dar și clădiri publice (inclusiv stații electrice).

Pentru a potoli mulțimile dezlănțuite, pe 8 noiembrie 2005 președintele de la acea vreme, Jacques Chirac, a declarat stare de urgență. Mai mult, de-a lungul celor trei săptămâni, poliția a făcut 2.888 de arestări. Intervenția forțelor de ordine nu a putut împiedica însă omorârea a doi francezi în vârstă.

Jean-Claude Irvoas de 56 de ani a fost ucis în bătaie de tinerii care voiau să-l jefuiască în timp ce făcea fotografii în Seine-Saint-Denis, această era slujba lui. Jean-Jacques Le Chenadec de 61 de ani a intrat în comă și s-a stins în câteva zile după ce a fost lovit de Salaheddine Alloul. Nu avea nicio vină. Bătrânul voia doar să stingă un coș de gunoi incendiat de manifestanți la numai câțiva metri de casa lui din Seine-Saint-Denis.

