Cine îi ia locul lui Rareș Bogdan la Realitatea TV? Este chiar varianta ignorată de toţi după intrarea în PNL. News alert

Mutare bombă pe piața media. Rareș Bogdan, celebrul prezentator de la Realitatea TV, va fi înlocuit de cunoscuta realizatoare Denise Rifai.





Toate detaliile acestei mutări pot fi citite pe capital.ro.

Amintim că Rareş Bogdan a acceptar oferta liberalilor de a deschide lista PNL pentru alegerile europarlamentare, care vor avea loc pe 26 mai.

„Voi ajunge in fiecare oras din Romania in urmatoarele 10 saptamani. Voi explica fiecarui membru, fiecarui militant, activist, simpatizant PNL ca, pentru prima data in istoria postdecembrista, PNL poate fi primul partid din Romania in seara zilei de 26 mai”, a declarat Rares Bogdan la Realitatea TV, în calitate de invitat, după anunţul intrării în politica de nivel înalt.

Biroul Politic Naţional al Partidului Național Liberal a validat, joi, 14 martie, lista cu candidaţii pentru alegerile europarlamentare. Lista a fost deschisă de Rareş Bogdan.

Candidaţii validaţi în Biroul Politic Naţional al PNL pentru europarlamentare

1. Rareş Bogdan, jurnalist

2. Mircea Hava, primar Alba Iulia

3. Siegfried Mureşan, europarlamentar

4. Daniel Buda, europarlamentar

5. Adina Vălean, europarlamentar

6. Vasile Blaga, fost co-preşedinte PNL, fost preşedinte PDL

7. Dan Motreanu, fost deputat, fost secretar general PNL

8. Gheorghe Falcă, primar Arad

9. Cristian Buşoi, europarlamentar

10. Marian-Jean Marinescu, europarlamentar

11. Vlad Nistor

12. Mihai Ţurcanu, europarlamentar

