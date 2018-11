Rareș Bogdan PLEACĂ DE LA REALITATEA? Ceva grav s-a întâmplat fără ştirea lui. „Voi lămuri curând și aceste aspect”

Rareș Bogdan spune ca a primit o avalanșă de mesaje după ce Bogdan Chirieac și Marius Pieleanu au fost invitați la Realitatea TV la emisiunea lui Denise Rifai.





Miercuri seară, Bogdan Chirieac și Bogdan Chirieac au fost invitați la Realitatea TV. Rareș Bogdan spune că a fost asaltat pe facebook de oameni care-l întrebau ce caută cei doi la Realitatea TV.

"Am primit o avalanșă de mesaje pe facebook referitoare la invitarea lui Bogdan Chirieac și Marius Pieleanu la Realitatea TV. Ei nu au fost invitați la emisiunea mea, deci acest aspect nu privește emisiunea Jocuri de Putere. Scrieți asta pe facebook-ul Realitatea că este urmărit de peste un milion de urmăritori, este cel mai urmărit cont de știri. Scrieți-vă nemulțumirile acolo, eu nu am așa mulți fani ca pagina Realitatea, eu am 260 000 însumând pagina mea cu cealaltă, "Jocuri de Putere cu Rareș Bogdan. Colegii mei îl invită, nu eu, dar voi lămuri curând și aceste aspect din respect pentru telespectatorii noștri," a spus moderatorul Realitatea TV.

Rareș Bogdan a mai răbufnit la adresa lui Bogdan Chirieac și în urmă cu câteva luni, spunând ca nu-l va mai invita la el în emisiune.

Pagina 1 din 1