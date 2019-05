Rareş Bogdan distruge PSD în ziua alegerilor. Dovezile prezentate sunt imparabile!! „Au scumpit alimentele şi utilităţile fără precedent, s-au făcut de râs în Europa”

O apariţie cu totul susprinzătoare în politica românească este, fără îndoială, Rareş Bogdan. Chiar dacă a venit de curând în partidul liberalilor, Rareş Bogdan nu s-a sfiit să-i critice pe unii lideri de partid, atunci când a simţit nevoia s-o facă. Şi-a impus de ficare dată, atunci când a considerat necesar, punctul de vedere. Unii chiar în consideră ca fiind un potenţial viitor preşedinte al PNL.





Lumea justiţiei a realizat un amplu interviu cu Rareş Bogdan care a făcut mai multe declaraţii despre planurile sale de viitor, dar a şi recunoscut că este un mare susţinător la preşedintelui Klaus Iohannis Rareş Bogdan a fost numit de către conducerea PNL ca deschizătoul listei pentru europarlamentare. El a spus că a acceptat această numire după o analiză foarte temeinică, iar acum nu regretă această decizie.

Ce mesaj ai pentru romani inaintea alegerilor pentru europarlamentare?

„PNL este singura forta capabila sa invinga PSD. Avem o infrastructura solida, oameni bine organizati, dar mai avem ceva imposibil de contestat: ne pricepe sa aducem bani europeni. Exista in Romania orase unde liberalii au facut minuni: au atras bani pentru spitale, drumuri, gradinite, salariul mediu este cu 1000 de lei mai mare decat cel din judetele tinute de PSD in bezna, in saracie. In orasele liberale exista evenimente culturale, festivaluri, tineretul are o oferta de divertisment exact ca in vest. Acestea sunt dovezi, nu gogosi. Le poate vedea oricine.

Alegerile de duminica si referendumul sunt primul pas pentru repunerea Romaniei pe traseul ei firesc. Romanii merita mai mult decat PSD! Ei merita sa fie condusi de oameni gospodari, de patrioti reali, nu de unii prefacuti, care interzic Armatei Romane sa participe la readucerea statuii ecvestre a lui Ferdinand Intregitorul in Oradea, de unde a fost mutata de hortisti dupa Dictatul de la Viena. Patriotismul inseamna ca nu vinzi interesul tarii pentru 30 de voturi de la UDMR numai pentru a nu pierde majoritatea partlamentara! Patriotism mai inseamna sa ridici nivelul de trai al poporului care te-a ales, iar dovada bunastarii exista numai in orasele administrate de PNL.

N-au facut un niciun spital regional, desi au promis 8, n-au inceput nicio autostrada, au scumpit alimentele si utilitatile fara precedent, s-au facut de ras in Europa, n-au fost in stare sa rezolve la Bruxelles simplificarea birocratiei pentru atragerea de bani europeni. O vom face noi, caci avem sustinerea statelor care au reusit. Cu alte cuvinte, este ultimul tren al Romaniei, iar PNL este chiar singurul partid care poate invinge PSD! Nu se poate sa existe o diferenta ca de la cer la pamant intre regiunile dezvoltate ale Romaniei, dezvoltate de liberali cu bani europeni, si pungile de saracie administrate de PSD, care seamana pana la identificare guberniile infometate ale Imperiului rus. Romani, dati un vot util pe 26 mai pentru PNL, singurul de care PSD chiar se teme, si raspundeti de doua ori DA la Referendum!”, a spus Rareş Bogdan în interviul pentru luju.ro, unde s-a mai referit la temele legate de statutul magistraţilor, Legile Justiţiei sau protocoalele secrete.

