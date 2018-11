Rareş Bogdan, DECIS SĂ PLECE DE LA REALITATEA! „Nu am altă ofertă!” Scandal imens în direct! News Alert în media

Scandalul anului a pornit marti seară, la Realitatea TV, din cauza lui Oreste și a Oanei Stănciulescu! Rareș Bogdan amenință cu demisia!





Rareș Bogdan, declarație BOMBĂ în emisunea sa de la Realitatea TV:

„Nu am nimic sa i reprosez domnului Gusa. Am avut libertate totala de expresie. Conditiile mele de a mai ramane la acest post de te, care nu stiu ce vrea sunt simple: domnul Pastia este concediat, iar colegii mei, Oreste Teodorescu si Oana Stanciulescu revin in emisiune. Timp de 6 nu am nimic de reprosat conducerii. Am fost cel mai liber. Nu am alta oferta, nu am alta intentie de a pleca la alta televiziune. Imi vad drumul doar aici si sper sa mi continui drumul doar aici. Dar, pleaca Pastia si revin Oreste Teodorescu si Oana Stanciulescu, oameni stindar impotriva ciumei rosii”

Contactat de EVZ, Cosmin Gușă a spus ce decizii va lua în urma acestor declarații:

„Rares exagereaza atunci cand e sub imperiul nervilor sau cand e momit cu diverse functii. Apropo de plecarea lui de la Realitatea, ca sa fie presedinte la TVR, cand l-a pacalit si umilit Ponta...

O sa-l chem maine sa discut cu el.

Eduard Pastia are dreptate în demersul lui si bineinteles ca nu va pati nimic.

Iar Rares intelege cu precizie ca institutia de presa la care lucreaza cateva sute de angajati nu intra in aventuri editoriale din pricina unora ca Oreste, Oana Stanciulescu sau alti colaboratori”, ne-a declarat Cozmin Gușă.

