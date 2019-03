Pleacă Rareş Bogdan şi vine... Varianta de înlocuire era evidentă pentru unii. News alert în media

Emisiunea „Jocuri de putere” de la Realitatea TV va avea un nou prezentator. Începând cu seara de luni, de la ora 21.00, gazda emisiunii va fi Claudiu Popa.





Claudiu Popa i-a luat locul lui Rareș Bogdan după ce fostul prezentator de la Realitatea TV a luat decizia să facă pasul în politică pentru PNL. Acesta va deschide lista pentru alegerile europarlamentare. Liberalii speră că Rareș Bogdan va deveni o locomotivă pentru alegerile din luna mai.

Lista PNL a fost validată joia trecută de către liberali.

„Voi rămâne acelaşi şi mă voi bate pentru libertatea presei, pentru libertatea cuvântului. (...) Părăsesc presa cu durere, a fost cea mai grea decizie a mea din această viaţă. Bunul Dumnezeu mi-a dat totul în presă, pornind de la presă locală, la regională şi apoi în topul jurnaliştilor din România ca încredere. (...)

Urmează o nouă etapă, în care sper să am acelaşi succes ca în presă. (...) Nu putem abandona România în braţele PSD. Am făcut tot ce mi-a stat în putinţă de la măsuţa mea din studio. Nu-i abandonez nici pe telespectatori, nici pe români, nici pe ascultători, nici pe cititori, din contră îi voi reprezenta. Nu cer nimic PNL. Nu vreau nicio funcţie în PNL.

Am venit să aduc un plus şi ei să evalueze pe 26 mai dacă au făcut un lucru bun sau nu. (...) Nu am venit să iau nimic, am venit să dau. Nu am nevoie de imunitatea de europarlamentar şi vin de la venituri mai mari din presă decât îmi oferă salariul de europarlamentar.”, a declarat Rareș Bogdan, într-o conferinţă de presă, organizată la finalul reuniunilor PNL în care a fost validată lista de candidaţi la europarlamentare.

sursa foto: StiriDiaspora.ro

