Jignire dură în PSD. Fost ministru FĂCUT DOBITOC în direct, LA TV. Breaking news

Jurnalistul Rareș Bogdan l-a atacat extrem de dur pe Florin Iordache care s-a întrebat ce ar fi dacă s-ar dezincrimina abuzul din serviciu prin OUG.





„Hoţii, proştii şi infractorii au ajuns să conducă această ţară. Ruşinos”, a scris Rareş Bogdan pe pagina sa de Facebook după ce Florin Iordache, președintele Comisiei speciale pentru legile justiției a spus că nu vede nicio problemă în dezincriminarea abuzului în serviciu prin OUG.

„Ce sa fie, dobitocule, ...am intelege inca odata ca infractorii sunt infinit mai importanti pentru voi, infractorii, decat oamenii cinstiti ai acestei tari si am intelege ca suntem o tara de tip Columbia lui Pablo Escobar. Dar ma intreb de ce naiba nu transformati puscariile in tabere de munca si recreere pentru activul vostru de partid? Sau mai bine inchideti toate puscariile si transformati puscariasii in profesori de conduita morala si “buna” guvernare.”, a spus Rareş Bogdan.

