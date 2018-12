Dezvăluiri INCREDIBILE. Rareş Bogdan lansează BOMBA. „S-a săturat de România”

Cunoscutul moderator Rareş Bogdan a afirmat pe pagina sa de socializare că ministrul Justitiei Tudorel Toader i-a cerut preşedintelui PSD, Liviu Dragnea, un loc eligibil pe lista PSD pentru europarlamentare. Trocul se pare că ar viza promisiunea lui Tudorel Toader în schimbul iniţierii unei OUG pentru amnistie şi graţiere.





"Aflu si eu ca vreau sa devin europarlamentar. Totalmente falsa 'informatia'!", scrie ministrul Justiţiei pe Facebook.

"Tudorel Toader negociaza de zor cu Dragnea in aceste zile si ore. Se pare ca va accepta sa initieze ordonanta de amnistie si gratiere dupa ce Consiliul National al PSD va lua o decizie clara si asumata in acest sens si dupa ce .....primeste garantii ca se va situa pe o pozitie eligibila, 1-5 pe lista PSD pentru Europarlamentarele din Mai. Tudorel s-a saturat de Romania. E oficial: Politicul calca in picioare justitia. Urmareste sa si-o subordoneze. Vor reusi?", a scris Rareş Bogdan pe Facebook, sâmbătă seara.

