Rareș Bogdan a primit 720.000 euro pentru o emisiune! CULISELE AFACERII TVR! Breaking news în media

Rareș Bogdan și Cozmin Gușă continuă războiul. În acest moment, realizatorul de la „Jocuri de putere” amenință cu plecarea de la postul de televizune care l-a consacrat, dar lansează și declarații-bombă despre sumele care i-au fost propuse pentru a pleca la alte televiziuni.





"Cred că mă confund cu brandul. Realitatea TV este mult din ce însemn eu sau eu sunt mult din ce înseamnă Realitatea TV. Sorin Enache și Emil Hurezeanu mi-au dat o șansă, la fel și Mădălina Rădulescu care între timp a plecat în altă parte. Dacă aș fi plecat acum un, de exemplu, Realitatea TV era la greu. După ianuarie-februarie, Realitatea TV s-a relansat extraordinar pentru că eu m-am poziționat bine, iar colegii mei au făcut-o la fel de bine. Acum ar fi o greșeală să plec de la Realitatea TV. Postul nostru de televiziune s-a relansat și ca audiență, și ca încasări din publicitate", a zis jurnalistul la DC News în aprilie 2017.

"Voi rămâne la Realitatea TV. Am primit oferte de la alte trei posturi de televiziune. Una dintre oferte este extrem, extrem de tentantă, pe foarte mulți bani. Nu este prima dată. Am primit oferte uriașe și în timpul campaniei electorale din 2014, cu plata unui salariu de 720.000 de euro pe trei ani, practic 20.000 de euro lunar, cu plata în avans a salariului pe un an. Nu pot să spun ce televiziuni m-au ofertat. Nu voi pleca de la Realitatea TV, deși aici am un salariu mult, mult mai mic, dar mă simt foarte bine și am o libertate totală. Fac ce vreau de la ora 21:00 la 01:00", a mai spus Rareș Bogdan.

Zilele trecute, Cozmin Gușă a oferit în exclusivitate pentru EVZ o informație-bombă, care ar putea avea legătură cu suma despre care povestea Rareș: „Rares exagereaza atunci cand e sub imperiul nervilor sau cand e momit cu diverse funcţii. Apropo de plecarea lui de la Realitatea, ca să fie preşedinte la TVR, cand l-a păcălit şi umilit Ponta...”

