Monden Ramona Olaru, fără chiloți în public. Dialog bizar cu Alina Pușcaș







Ramona Olaru, asistenta matinalilor de la Neața nu se ferește în fața fanilor, nici măcar atunci când e vorba de lenjerie intimă. Aceasta a surprins pe Instagramul ei o discuție cu Alina Pușcaș. Culmea este că toată dezbaterea se învârte în jurul lenjeriei intime a vedetei. ”Aici suntem!”, spune Ramona Olaru fanilor.

La care Alina Pușcaș intervine: ”ai chiloți?” Drept urmare asistenta matinalilor răspunde foarte clar: ”n –am!” Alina Pușcaș încercând cumva să dreagă busuiocul: ”ți-am stricat story-ul?” La care Ramona Olaru răspunde foarte relaxată: ”nu, eu postez orice, asta e”. ca să fie sigură că nu pică în aceiași oală cu Ramona, Alina le spune repede internauților: ”eu am, eu am!”

Asistenta matinalilor a uitat de chiloți

Ramona însă concluzionează: ”eu am uitat. M-am probat, am văzut că mi place cum îmi stă și nu m-am mai schimbat și am plecat. E ok, suntem bine”, a închis asistenta matinalilor dialogul. Cert este că și fără lenjerie intimă, Ramona arătat impecabil. La evenimentul la care a fost invitată a purtat o ținută all black.

Aceasta a fost formată dintr-un top din piele și o fustă lungă neagră. Drept urmare era aproape imposibil ca cineva să își dea seama dacă vedeta are sau nu lenjerie intimă pe ea. Ramona Olaru este asistenta matinalilor de la Antena 1 de mai mulți ani. De acolo i se trage și notorietatea de care se bucură.

Ramona Olaru foarte activă pe rețelele de socializare

De asemenea ea are grijă de propria imagine, ba mai mult încearcă să își țină aproape urmăritorii. Așa că în fiecare zi postează cam tot ce face pentru ca internauții să fie bine informați legat de activitatea sa zilnică.

Dacă profesional, vedeta o duce foarte bine, pe partea personală, Ramona întâmpină ceva blocaje. Deși își dorește să își găsească sufletul pereche, acesta se lasă așteptat. În ciuda postărilor vedetei care îl tot invocă.