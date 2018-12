Radu Mazăre află astăzi sentința

Fostul primar al Constantei, Radu Mazăre își află azi sentința, după un deceniu de judecată. Acesta se află în Madagascar unde a solicitat azil politic.





Fostul primar al Constantei a spus într-o scrisoare adresată autorităților în decembrie 2017 că nu are de gând să se întoarcă prea curând în România deoarece aici nu ar beneficia de un proces corect: „Sunt o ţintă politică a Statului paralel şi în România nu am nicio şansă să beneficiez de o Justiţie corectă. Am decis să solicit azil politic în Republica Madagascar. Atunci când în România va ajunge o Justiţie reală, mă voi întoarce”, conform digi24.ro.

Fostul edil este judecat, alături de încă 36 de inculpați, în dosarul retrocedării unor plaje și faleze din Constanța. Prejudiciul în acest dosar s-a ridicat la 114 milioane de euro, relatează realitatea.net .

Nadia Comaneci, DRAMA unei mamei campioane! Copilul ei a venit la ea si... Continuarea e sfasietoare!

Pagina 1 din 1