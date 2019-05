Primele vizite după calvarul trăit de Radu Mazăre în Madagascar. Ce a declarat mama fostului edil

Mama lui Radu Mazăre, Gabriela Mazăre, l-a vizitat pe fiul său. Acesta a spus că starea morală a fostlui edil al Constanței este una destul de bună.





UPDATE: Radu Mazăre a avut, miercuri, prima vizită din partea familiei de când este încarcerat. Mama sa, Gabriela -Victoria Mazăre, a petrecut cu acesta aproximativ o oră în incinta penitenciarului.

„Sunt o mamă care are un copil într-o situație dificilă. Vă rog să vă puneți în locul meu, să vedeți ce v-ați răspunde. Este bine, are moralul bun. Este înconjurat de familie și de dragostea mea.”, a declarat mama lui Radu Mazăre.

ȘTIREA INIȚIALĂ

Într-un interviu telefonic dat de Răducu Mazăre la RomaniaTV, acesta a spus despre teroarea la care a fost supus tatăl său în timpul detenției sale în Madagascar.

"Ne-a povestit cum era acolo. Mai rau decât vezi în filme. Era o aglomerație de nedescris, in celula și fiind alb, toți strigau dupa el și îi cereau bani", a declarat fiul fostului primar al Constanței, Radu Mazăre.

Potrivit afirmațiilor sale, nici în drumul spre România nu a avut parte de un tratament mai bun. Cu toate că nu știa cu exactitate în ce cursă va fi tatal său,el a luat un bilet la "ghici" si a avut noroc. "Deși am fost cu el in cursa Paris-București, nu am avut voie să îi vorbesc. Nu am fost lăsat nici măcar să îi dau o sticla cu apă", a mai spus Răducu Mazare.

