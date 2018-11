Putin vrea să ATACE România cu „armata fustelor scurte”. Imagini SENZAȚIONALE

Cu fuste de câțiva centimetri deasupra genunchiului, cu panglică de aur și pălării alb-negru, zâmbitoare dar ucigătoare. Așa se prezintă celebra armată exclusiv de femei a lui Vladimir Putin.





În fiecare an mărșăluiesc în celebra Piață Roșie de la Kremlin, cu ocazia zilei naționale a Rusiei. În fiecare an, femeile merg în sincron cu muzica marțială sub privirile lui Vladimir Putin.

Recent, ministrul rus de externe, Serghei Lavrov, s-a declarat îngrijorat de manevrele militare ale NATO, desfășurate în Norvegia, la frontierele Rusiei, dar și în legătură cu desfăşurările militare din statele baltice sau la baze în România şi Polonia. Întrebat de manevrele militare Trident Juncture şi despre desfăşurările militare efectuate în statele baltice sau la baze în România şi Polonia, ministrul rus de externe a declarat: „Desigur că suntem preocupaţi”. Sursa foto: newsland.com

