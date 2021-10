Putin i-a plasat o „brunetă focoasă” ca traducător pentru a-i distrage atenția lui Trump. Cine este dansatoarea lui Putin. FOTO

Dezvăluirea o face fosta secretară de presă a Casei Albe, Stephanie Grisham, într-o nouă carte în care spune că Putin s-a folosit de brunetă pentru a „distrage atenția” lui Donald Trump.

În fragmente din memoriile „I’ll Take Your Questions Now” publicate de The New York Times, Grisham a scris că, consilierul rus de atunci de la Casa Albă, Fiona Hill, a întrebat-o „dacă am observat traducătorul lui Putin, care era o femeie brunetă foarte atrăgătoare cu părul lung, o față drăguță cu o înfățișare minunată”.

Grisham a menționat în continuare că Hill „a bănuit că femeia a fost selectată de Putin pentru a-i distrage atenția în mod specific președintelui nostru”.

Kremlinul a negat că Daria Boyarskaya a fost folosită datorită aspectului ei

După această dezvăluire, s-au revizuit filmările întâlnirii din 2019 din Osaka, Japonia

Presa a observat un traducător alături de Putin care se potrivea cu descrierea din extrasele din Times din cartea lui Grisham. Într-un videoclip publicat de Ruptly, agenția susținută de stat, Trump poate fi văzut cum femeia care traducea spusele președintelui Putin în timpul summitului.

Traducătoarea pe care Putin a adus-o în timpul summitului a fost identificată drept Daria Boyarskaya. Se spunea că tânăra de 36 de ani era dansatoare de bachată și salsa amator. A absolvit Școala de Interpretare și Traducere a Conferințelor din Sankt Petersburg la Universitatea Herzen din orașul port rus din Sankt Petersburg.

East2West News a raportat că purtătorul de cuvânt al lui Putin, Dmitry Peskov, a respins afirmația lui Grisham, afirmând că „interpreții sunt furnizați de ministerul de externe la cererea administrației prezidențiale”, adăugând că președintele rus „nu este implicat în proces”, potrivit Post.

Grisham a mai susținut că Trump i-a spus lui Putin la o întâlnire că se va preface că este dur cu liderul rus în timp ce se aflau în fața camerelor

Relația lui Trump cu Putin a fost sub control constant în timpul fostului președinte al SUA, inclusiv în perioada electorală din 2016, când Rusia a fost acuzată că s-a amestecat în campaniile prezidențiale pentru a spori popularitatea lui Trump. La acea vreme, campania candidatului la președinție Hillary Clinton a fost piratată, precum și Comitetul Național Democrat și Comitetul Campaniei Congresului Democrat.

Trump a respins afirmațiile lui Grisham într-o declarație pentru Times. El a spus că Grisham „nu avea ce trebuie pentru meseira astași asta a fost evident de la început că o va demite”, adăugând că fostul secretar de presă de la Casa Albă a devenit „foarte supărat și amărât” după o despărțire.

Cartea lui Grisham este disponibilă pe Amazon Kindle la prețul de 14,99 USD, în timp ce versiunea Hardcover, la prețul de 24,49 USD, va fi disponibilă pe 5 octombrie, scrie ibtimes.