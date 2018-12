PSYCHO DIN ITALIA. Româncă TORTURATĂ 10 ani CA-N EVUL MEDIU de monstrul din Lamezia. Breaking news

Mihaela Maricela Condrea, românca ce a fost sechestrată timp de 10 ani în Italia, a povestit pentru prima dată coşmarul pe care l-a trait. Aceasta a fost ținută în condiţii inumane de un italian. Românca și-a spus povestea cutremurătoare, cu lux de amănunte, pentru televiziunea italiană Canale 5, în cadrul unei emisiuni care a fost difuzată marţi.





Potrivit rotalianul.com, totul a început în 2007, când Mihaela Condrea a ajuns în Lamezia să lucreze la o familie de italieni ca îngrijitoare. După moartea femeii de care avea grijă românca, soţul văduv, Aloisio Francesco Rosario Giordano, un bărbat în vârstă de 50 de ani, a sechestrat-o şi a obligat-o să trăiască în condiţii inumane mai mult timp, chiar şi într-o magazie închisă sub pământ.

Jurnaliştii italieni care i-au luat interviul au fost cu adevărat șocați de această poveste cutremurătoare.Mihaela Condrea a povestit cum italianul care a sechestrat-o, o viola, îi spărgea capul, iar apoi îi cosea rănile cu un fir de pescuit, o ţinea legată cu un lanţ şi o obliga să mănânce excrementele eliminate de el şi mâncare stricată.

În toată această perioadă, în urma violurilor repetate, ea a născut și doi copii, tatăl acestora fiind chiar cu Rosario Giordano. Ba mai mult, pentru a fi sigur că femeia nu va vorbi cu nimeni, italianul a ameninţat-o cu moartea şi a legat-o cu lanţuri. Chiar şi aşa, ea a avut o tentativă de evadare ca în filme, însă a fost prinsă şi pedepsită cu cruzime de călăul ei.

„Da, mi-am confecţionat o coardă din cearşafuri sperând să pot coborî cu ea, eram închisă sus, la etajul patru, dar m-a prins exact când mă urcam pe fereastră. M-a tras de păr şi m-a izbit cu capul de pereţi, apoi mi-a astupat gura cu nişte cârpe şi cu bandă scotch ca să nu pot ţipa. M-a trântit la pământ şi a început să mă lovească sălbatic cu pumnii şi picioarele, cu bucăţi de lemn, cu tot ce avea la îndemână. Îngrozită, m-am închis în mine însămi şi de frică nu am mai încercat niciodată să fug, pentru că am trecut prin momente îngrozitoare”, a dezvăluit Marcela.

Bătăile erau la ordinea zilei, la fel ca şi violurile, iar monstrul obişnuia să o lovească în cap cu diverse obiecte. Aşa i-a spart într-o zi capul cu ciocanul, apoi a cusut-o pe viu cu un fir de pescuit. Cinic, italianul l-a obligat şi pe băieţelul Mihaelei să o lovească şi să îi vorbească urât, iar momentele în care aceasta era bătută până când cădea inconştientă nu erau deloc rare.

„Prima dată m-a cusut când am încercat să fug şi aproape m-a omorât în bătaie, a doua oară mi-a spart capul cu un ciocan. A treia oară când s-a întâmplat m-a lovit cu o bucată de lemn, am trei cicatrici în cap în urma acestor lovituri. Când m-a lovit cu ciocanul eram în maşină, el a luat ciocanul şi a început să mă lovească ba chiar îl învăţa şi pe copil să o facă, mă loveau amândoi în acelaşi timp. După ce am stat o noapte întreagă cu capul spart, cu rana sângerândă, a doua zi m-a cusut cu un ac şi fir de pescuit. În timp ce mă cosea mi-a spart un alt vas de sânge care mi-a provocat altă hemoragie”, a spus Mihaela.

Nici cei doi micuţi care erau şi ai săi nu au avut parte de un tratament mai indulgent. Băieţelul Mihaelei încasa bătăi crunte atunci când ieşea din cuvântul italianului, iar fetiţa care s-a născut ulterior nu a văzut lumina zilei, fiind ţinută închisă în magazie, împreună cu Mihaela.

ULTIMA ORA! Cadavru gasit langa vila Elenei Udrea! Ce se intampla acum!

Pagina 1 din 2 12