Planul lui Dragnea a fost desconspirat. Surpriza pregătită de liderul PSD. Totuși, există un pericol major

Avocatul Adrian Toni Neacşu susţine că PSD este pe cale să comită o gafă „mai grav decât o face DNA”, din cauza deciziei de remaniere a lui Tudorel Toader. În opinia sa, adevăratul ministru propus la Justiție nu este Eugen Nicolicea.





Controversele din jurul schimbării lui Tudorel Toader de la șefia Ministerului Justiției este analizată de avocatul Toni Neacșu, într-o postare pe Facebook.

„PSD-ul e pe cale să gafeze iar, mai grav decât o face DNA cerând preschimbarea termenului în dosarul Bombonică. Întrebarea este, cât timp vom stă fără un ministru al justiției titular și de câte sesizări pe conflicte juridice la CCR va fi nevoie până vom avea un titular. Până atunci, interimatul la Ministerul justiției e cea mai bună scuză pentru neadoptarea ordonatelor de urgență obligatorii pentru recâștigarea statului de drept România. Pentru cine m-a întrebat, am avut alte sfaturi privind strategia de urmat, însă asta însemna asumarea „dreptății până la capăt”. Nu te vulnerabilizezi când peședintele României este în campanie electorală exact pe tema justiției și când ministrul demis este expert în proceduri constituționale. Adevăratul ministru propus la Justiție, și nu este d-ul Eugen Nicolicea, mai are de așteptat până își intră în portofoliu ”, este mesajul lui Adrian Toni Neacşu.

Ministrului Justiției, Tudorel Toader, i-a fost retras, miercuri, sprijinul politic în cadrul CEx al PSD, noua nominalizare a social-democrațiilor fiind Eugen Nicolicea. După decizie, Tudorel Toader s-a întâlnit cu președintele ALDE, Călin Popescu Tăriceanu, dar și cu premierul Viorica Dăncilă.

Ministrul Justiției Tudorel Toader a reușit să stârnească un val de nemulțumiri în rândul social - democraților prn faptul că amână sau refuză să dea OUG pe legile Justiției. Pe lângă asta, conform surselor EVZ, Tudorel Toader ar mai fi fost sancționat și pentu că nu a insistat mai mult pe cererea de revocare din funcție a procurorului general al României, Augustin Lazăr.

Amintim că senatorul Claudiu Manda, mâna dreaptă a liderului PSD, Liviu Dragnea, a declarat că ar vota o moţiune împotriva acestuia pentru a trage un semnal de alarmă.

„Dacă l-a păcălit şi cu ce l-a păcălit e o chestiune pe care trebuie să o explice domnul Dragnea atâta cât a explicat-o sau dacă are de spus lucruri în plus. Eu pot să vă spun altceva. Când a fost dezbaterea moţiunii simple împotriva lui Tudorel Toader la Camera Deputaţilor, eu am declarat că dacă era la Senat eu votam pentru. Şi nu votam pentru aprobând textul pe care USR şi PNL l-au depus, ci mai degrabă că domnul Tudorel Toader trebuie să se trezească. Suntem într-o situaţie în care de un an şi jumătate tot dezbatem tot felul de subiecte şi domnul Tudorel Toader vine şi ba face, ba nu face.”, a afirmat Manda.

Claudiu Manda a sarit la BATAIE in Parlament! Scandal URIAS intre PSD si PNL! Scene incredibile

Pagina 1 din 1