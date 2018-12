UN NOU SCANDAL în PSD. De data asta, MIZA este un ORAŞ IMPORTANT din România. S-a ajuns până la Guvern. News alert

Ministrul Mediului, Grațiela Gavrilescu, a fost interpelată de senatorul PSD de Constanța, Ștefan Mihu, parlamentarul sesizând faptul că Agenția Județeană pentru Protecția Mediului, cu director susținut de ALDE, nu ar lua măsuri pentru diminuarea poluării din oraș.





Senatorul PSD de Constanța menționează că și anul trecut a adresat o interpelare ministrului Mediului, Grațiela Gavrilescu, căreia îi atrăgea atenția “asupra problemelor de sănătate survenite ca urmare a expunerii organismului pentru timp îndelungat la mediul poluat al marilor aglomerații urbane, între care se numără, din păcate, și orașul Constanța”. Parlamentarul constănțean revine acum și argumentează că poluarea “este cauzată atât de traficul rutier extrem de intens din Constanța, dat fiind faptul că vorbim de unul dintre principalele orașe turistice ale țării, cât și din considerente legate de activitățile industriale poluante, inclusiv a șantierelor de construcții din acest oraș.”

Ștefan Mihu vorbește și despre "penuria" cu care se confruntă Constanța în privința numărului de metri pătrați de spații verzi pe cap de locuitor, indicator aflat la cote alarmante, la nivel național. “În plus, există sincope și în ceea ce privește buna funcționare a instituțiilor publice cu atribuții în domeniu, am numit Agenția Națională de Protecția Mediului (ANPM) Constanța, care nu dispune încă de un instrument orientativ fundamental, Registrul Spațiilor Verzi, în pofida cererilor repetate în acest sens ale opiniei publice și organizațiilor civice. La această situație, se adaugă nefuncționarea la parametri normali a celor șapte stații de monitorizare a calității aerului cu care este dotat, pe hârtie, Municipiul Constanța”, o anunță senatorul PSD de Constanța pe ministrul Mediului.

Ștefan Mihu îi cere Grațielei Gavrilescu să precizeze “măsurile avute în vedere de Ministerul Mediului, în cooperare cu ANPM Constanța, în ceea ce privește reducerea poluării în Constanța, inclusiv in materie de prevenire, cu referire directă la monitorizarea și controlul prezenței noxelor în aerul respirat”. Senatorul PSD, Ștefan Mihu, nu vorbește însă despre zecile de acțiuni în instanță ale asociațiilor civice împotriva PUZ-urilor aprobate de colegii săi de partid in Consiliul Local Municipal Constanța, prin care se distrug spațiile verzi pentru construirea de blocuri. Și nici despre faptul că primăria Constanța a fost amendată, în urmă cu trei ani, de Garda de Mediu, pentru că nu are încă un Registru al Spațiilor Verzi.

