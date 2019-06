Dragnea scindează PSD din spatele gratiilor. Scrisoarea aruncă în aer liniștea social-democraților. Breaking News

Deputatul PSD Cătălin Rădulescu a publicat o scrisoare în care critică mai mulți lideri PSD pentru că se dezic acum de Liviu Dragnea. Deputatul Cătălin Rădulescu mai susține că unul dintre motivele pentru care PSD a pierdut alegerile europarlamentare este reprezentat de faptul că nu a fost dată amnistia. Acesta cere demiterea de urgență a Anei Birchall de la Justiție pentru acțiunile din ultima vreme.





„Scrisoare deschisă

Am tăcut o perioada , nu pentru ca ar fi putut sa îmi impună cineva ci pentru ca am voit sa observ șacalii care doresc sa se înfrupte din acest partid , urmărind ca de obicei numai interese de grup sau interese personale și nu interesul partidului meu.

Și acum voi vorbi , tare și răspicat : 1. Ati încercat sa faceți din Liviu Dragnea , singurul vinovat pentru scorul obținut la alegerile europarlamentare , repezindu-va sa ocupati funcții in partid , exact aceiași care ati condus alături de el acest partid ; unde erați când se luau decizii in CEx ? Nu erați voi cei mai buni oratori susținători ai deciziilor , ca doar eram acolo ( chiar dacă nu eram membru CEx )și v-am văzut pe fiecare , sau atunci era bine pentru ca interesele voastre personale erau satisfăcute ? Pai tu Oprișane nu erai ? Tu Zetea , care acum ai devenit un mare critic al modificărilor codurilor penale și ale legilor justiției nu erai tu oratorul principal care susțineai tot in CEx ? Tu obraznicule de Negoita , îți amintești cum la unul din CEx-uri spuneai cât de mult il îndrăgești tu pe Dragnea , când Mutu ironic a spus ca dacă tu il îndrăgești el il adora ?Am înțeles acum v-ati împărțit din nou pe găști și vreți sa luați câte o bucata .

Dar dacă dam noi înregistrări cu discursurile voastre din CEx sa vadă membrii de partid cum susțineați voi totul ? Toti sunteți vinovați , și trebuia sa faceți un singur lucru , sa va dați toti demisiile , sa dizolvați CEx -ul și sa fie aleși numai oameni noi care sa conducă acest partid", a scris Cătălin Rădulescu, pe Facebook.

Acesta susține că unul dintre principalele motivele scorului mic este că cei aflați în fruntea partidului nu au dat amnistia și grațierea.

„Desi pana acum nu s-a făcut nicio analiza a scorului obținut la aceste alegeri , voi spune după părerea mea , de membru care a împlinit 24 de ani in acest partid , adevăratele cauze care au stat la baza acestui scor : Prima cauza e de natura penală , și este , fraudarea alegerilor prin votul multiplu acoperit de STS și miile de procese verbale fraudate și acceptate de Bec ; A doua cauza este , lasitatea celor care deși conduceau partidul nu au dat amnistia și grațierea timp de doi ani și jumătate , nu au dat codurile in parlament , nu au făcut o lege prin care sa repună in termen revizuirile celor condamnati nevinovați și care au schimbat legea răspunderii magistraților făcând-o inutila ; in loc sa dam amnistia și grațierea in 2017 și sa realizam dreptatea pana la capăt pentru care ne-au votat romanii am stat intr-un scandal pe temele justiției doi ani și jumătate ; prin aceste lucruri am pierdut aproape un milion de voturi ;

A treia cauza , au fost scandalurile interminabile , publice , din partid , cu numiri și demiteri de premieri și miniștrii, numiri decise nu printr-o larga dezbatere in partid și organizatii, ci intr-o gasca mică , gasca din care făceau parte tocmai aceiași oameni care acum vor funcții pentru ei sau acoliții lor , scandaluri cu puciuri , cu scrisori publice deschise , cu reacții publice , cu denigrări reciproce in spațiul public ; din neștiința de a ne spala rufele murdare in interiorul partidului , și saturarea populară de a mai vedea aceste scandaluri , am mai pierdut câteva sute de mii de voturi ;

A patra cauza, a fost nepriceperea noastră in a alege , echipe de profesioniști in comunicare și manipulare pe facebook , așa cum foarte bine au făcut cei din Usr , conduși de profesioniști din Sri ; aceasta cauza a dus la manipularea unor milioane de romani care ar fi dorit sa voteze Psd , însă au fot convinși prin milioane de fake-news-uri sa voteze altfel ;

A cincea cauză , a fost poziția de ghiocel pe care am abordat-o in campanie, poziția de pasivitate , de a accepta “ m... Psd “ și a nu reacționa , de a întinde și celălalt obraz , slăbiciune și confuzie taxată de votanții nostrii ;

A șasea cauza identificată de către mine , o putem găsi in cartea „Arta războiului“ de Sun Tzu , și a fost determinata de deschiderea de războaie tuturor : multinaționalelor , băncii naționale , importatorilor de alimente și medicamente , dealeri-lor de energie , marilor corporații de petrol și gaze , hipermarketurilor alimentare , Sri-ului , ambasadelor , comisiei europene, comisiei de la Veneția , grupului Socialiștilor europeni , lui Junker și Timmermans , Dna-ului , acoperiților din justiție ( procurori și judecători ) , SPP-ului , puciștilor din partidul nostru , acoperiților din partidul nostru , lui Klemm si nu in ultimul rând lui Iohanis . Mai rămânea sa deschidem război. papei si gata ;

A șaptea și ultima cauza a fost neimplicarea fățișă a unor organizatii PSD și a unor oameni din conducere Psd in alegeri , tradarea unor lideri și deturnarea unor voturi către Pro România sau mai rau către Udmr . Astea sunt după mine cauzele reale care au dus la acest scor , cauze care au subminat toate sutele de măsuri extraordinar de bune pe care partidul nostru le-a luat pentru fiecare categorie socială ( cele mai bune măsuri din ultimii 29 ani) , dar care nu au mai contat in fata acestor cauze . Ei pentru aceste cauze , toti suntem si sunteți vinovați nu Liviu Dragnea .

