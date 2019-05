Miting PSD la Târgovişte. Liviu Dragnea nu l-a menajat pe Klaus Iohannis: Cel mai mare mut pe care l-a dat politica românească

La mitingul PSD de la Târgoviște, candidații PSD pentru Parlamentul European și-au susținut discursurile în fața popriilor simpatizanți. Rovana Plumb, locul 1 pe lista PSD pentru Bruxelles, a declarat că PSD va lupta cu cei care votează împotriva României. Carmen Avram, fosta jurnalistă de la Antena 3, a punctat, din nou, că România este împărțite în două tabere, iar șeful social-democraţilor, Liviu Dragnea a lansat un nou atac la președintele Iohannis, catalogându-l drept „mutul din politica românească”.





UPDATE 3: Șeful PSD, Liviu Dragnea, nu a ratat ocazia de a lansa un nou atac la președintele Iohannis. „Cel mai mare mut pe care l-a dat politica românească a început să facă gălăgie. Credeți că are Iohannis ceva de spus? Credeți că are vreun proiect de țară? Nu, oameni buni, face gălăgie pentru a acoperi sunetul creșterii economice, sunetul scos de motoarele industriei și agriculturii, sunetul scos de creșterea pensiilor și salariilor. Este zornăitul banilor în buzunarele românilor. De ce credeți că face acest zgomot? Că oamenii să nu vadă că România se dezvoltă, România crește”

UPDATE 2: Carmen Avram, fosta jurnalistă de la Antena 3, a declarat, din nou, că România este împărțită în două tabere.

„Mai sunt câteva zile de campanie, şi pentru toată lumea e deja clar ce s-a întâmplat în această ţară, operaţiunea învrăjbirea României a reuşit. Au împărţit Rpmânia în două tabere, una atinsă de ură, şi una care mai speră că raţiunea va triumfa, şi vom fi într-o zi, un singur popor, unit şi puternic

Gabriela Zoană a declarat: PSD a fost mereu aproape de fermieri, am investit în agricultură, am adus acasă rezultate, pentru dumneavoastră. Am reuşit să îndreptăm ce a făcut domnul Cioloş, Am mărit subvenţiile cu 22%, şi nu ne vom lăsa până când nu vom realiza convergenţă, pentru că agricultorii români merită aceeaşi subvenţie ca francezii. Noi, PSD, ne-am impus la Bruxelles, şi am respins propunerea Comisiei Europene de plafonare a subvenţiilor în agricultură. Noi, PSD am plătit subvenţiile agricultorilor, la timp, astfel că România este pe primul loc la producţia de porumb şi floarea soarelui”.

UPDATE: A început ultimul miting PSD înainte de europarlamentare. La începutul evenimentului, candidații PSD au transmis mesajele lor. În aceste momente, liderul PSD, Liviu Dragnea, face o baie de mulțime.

Rovana Plumb, locul 1 pe lista PSD pentru eruoparlamentare a declarat: „În UE, sunt 28 de țări, dar pentru noi există o singură patrie: România. Noi pentru ea ne vom lupta la Bruxelles. Vom lupta cu cei care votează împotriva României. Datorită lui Liviu Dragnea, avem cel mai bun program de guvernare. România este pe primul loc la creșterea economică.”

