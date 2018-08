„Hai sictir, cotoroanțo! CEA MAI ABJECTĂ FIINȚĂ din PSD” Atac grobian dedicat Ecaterinei Andronescu, după ce i-a cerut lui Dragnea SĂ FACĂ PASUL ÎN SPATE

Lucian Duță, fostul președinte al Casei Naționale de Asigurări de Sănătate (CNAS) din perioada guvernarii PDL, a postat un measaj uluitor, folosind un limbaj impardonabil la adresa Ecaterinei Andronescu.”





„CEA MAI ABJECTA FIINȚA DIN PSD! Vrajitoarea asta,care a câștigat mandate de parlamentar cu marca “garantat Vanghelie”,nesimțita asta care a distrus învățământul din România ori de câte ori a putut,”penala” asta inculpata de doua ori de DNA pt luate de mita si apoi lăsată in pace cu condiția sa fie trompeta Securității ,jegoasa asta care si-a luat mandatul in 2016 tarandu-se ca o răma la picioarele lui Dragnea ,are astăzi tupeul sa ceara demisia conducerii PSD!HAI SICTIR COTOROANTO!”(sic!), a scris pe Facebook, fără perdea, Lucian Duță, la adresa Ecaterinei Andronescu. Revolta fostului șef al CNAS s-a născut în urma scrisorii deschise a senatoarei PSD, în care ea cerea demisia lui Dragnea cât și a Vioricăi Dăncilă.

În urma evenimentelor petrecute pe 10 august în Piața Victoriei, Ecaterina Andronescu, a trimis o scrisoare „S.O.S.” către membrii PSD, în care cere demisiile lui Dragnea și Dăncilă.

”Urgența și dramatismul acestor zile fierbinți de august, când ne aflăm deja în al 12-lea ceas, când încă mai putem face ceva pentru a ne salva ca țară și ca partid de la un dezastru major, spre care ne îndreptăm vertiginos, ca membru loial al PSD, ca profesor și ca cetățean al României, fac un apel cât se poate de responsabil la toți colegii factori de decizie în acest moment ai PSD, la toți cei care odată au ocupat asemenea poziții în PSD și la Președintele actual al PSD domnul Liviu Dragnea „să nu dăm foc” țării și PSD-ului. (...) Dragi colegi din PSD, vă rog să fim obiectivi și realiști. Nu întâmplător am ajuns în această situație. De când există partidul acesta, noi am avut cele mai profesioniste guverne, iar în componența lor au făcut parte cei mai buni experți și profesioniști din țară. (...) Se poate compara acest guvern cu guvernele anterioare ale PSD-ului? Se poate compara acest guvern cu guvernele Văcăroiu, Năstase sau Ponta? Nu, în niciun caz. Acest guvern nu mă reprezintă nici pe mine, nici pe dumneavoastră, dragi colegi, nici PSD-ul, nici România. Acest guvern este expresia unei singure persoane, ceea ce nu este în regulă.

(...) Noi cei din PSD trebuie să facem urgent două lucruri:

1. Să venim în cel mai scurt timp cu un Prim-ministru și un guvern PSD de super profesioniști și să guvernăm țara, iar partidul are suficienți specialiști pentru un asemenea guvern. 2. Pentru binele României și pentru binele PSD-ului, președintele partidului trebuie să facă un pas în spate, să dea dovadă de responsabilitate și maturitate și să facă un act de mare curaj și demnitate politică și să se retragă din fruntea partidului. Motivele sunt suficiente, le știm cu toții și nu le voi expune acum (...)”, arată Ecaterina Andronescu.

