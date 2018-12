PSD are CEL MAI PERVERS PLAN de la Revoluţie încoace? SUMELE COLOSALE şi foame mare de bani. Breaking news social

Președintele comisiei Economice a Senatului – l-am numit pe liberalul Florin Cîțu – susține, pe Facebook, că ministrul Finanțelor, Orlando Teodorovici, are un proiect privind impozitarea BOR și a Armatei.





Vă prezentăm acuzațiile lui Cîțu.

”S-a intors Circul Orlando!

Dupa mult timp, m-am intalnit cu povestitorul care imi spune ce se mai intampla in MFP.

Asta o sa va placa.

Asa zisul ministru al Finantelor i-a pus pe oameni din Finante sa calculeze veniturile care ar ajunge la buget din impozitarea activelor si tranzactiilor Bisericii si a activelor si tranzactiilor din Armata. A dat dispozitii clare ca in cazul in care intreaba cineva sa zica ca este propunerea ANAF. Asa se razbuna el si pe ANAF.

Lucrurile sunt seriose. A cerut o situatie a impozitarii celor doua domenii in tarile din UE si a avut discutii neoficiale pe acesta tema cu omologii sai din alte tari UE. S-a ars cu TVA defalcat si acum vrea sa para transparent.

Impozitarea Bisericii si Armatei reprezinta din punctul sau de vedere, o solutie pe care sa o foloseasca in situatia in care deficitul bugetar pentru 2019 trece peste 3% datorita veniturilor la buget in scadere ca urmare a crizei economice din Romania.

In aceste conditii este clar ca TVA nu mai scade in 2019, impozitul pentru medici nu este eliminat, ramanem cu supraacciza la combustibil si supraimpozitarea contractelor part-time.

Disperarea este atat de mare incat nu renunta nici la TVA defalcat, chiar daca urmeaza sa fim sanctionati si financiar de CE”, scrie Florin Cîțu.

