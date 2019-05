Fratele unui deputat PSD, bătut de un rival din PNL. „Mi-a dat un pumn în faţă, am probleme la nas şi arcadă”

”Bilă” Simonis (foto), pe numele său Gerhard Simonis, fratele lui Alfred Simonis, deputat PSD, a avut o experienţă traumatizantă cu un bătrân de 73 de ani, membru al PNL.





Ziariștii de la debanat.ro scriu că ”Bilă” Simonis s-ar fi apucat să facă glume pe seama unei femei în vârstă dar a văzut pe pielea lui cum e să vorbească gura fără tine. ”Gerhard Simonis, cunoscut drept „Bilă”, fratele celebrului Alfred Simonis, zis „Freddy”, avea ceva de rezolvat la Primăria Moşniţa Nouă. În faţa lui, în biroul în care avea treabă, era o femeie mai în vârstă. Tânărul, fratele unui membru cunoscut al PSD, n-a avut altă treabă de făcut, așa că a dat drumul la glume pe seama unor stângăcii ale femeii.

Femeia şi-a terminat treaba şi a ieşit din birou. După ce şi-a rezolvat şi „Bilă” Simonis treburile, a ieşit din birou, pe hol fiind aşteptat de soţul femeii pe care o ironizase. E vorba de Florin Gornic, de 73 de ani, din Moşniţa Veche, vechi membru PNL. Acesta din urmă i-a aplicat „şmecherului” un croşeu şi o directă, iar Simonis jr. s-a trezit într-o baltă de sânge, cu nasul spart şi, potrivit unora, chiar nişte dinţi lipsă. Knock-out de zile mari!

A urmat un scandal imens, au fost chemaţi şi poliţiştii pentru a repara onoarea lui Simonis. Degeaba. Mai trebuie spus aici că cei doi fraţi Simonis derulează în Moşniţa Nouă mai multe afaceri imobiliare”, susțin jurnaliștii de la debanat.ro.

Oamenii legii i-au spus lui Florin Gornic să se prezinte la sediul postului de poliție unde urmează să fie audiat, iar lui ”Bilă” Simonis să meargă la Medicină Legală pentru a-și scoate un certificat medico-legal care să ateste leziunile suferite în urma agresiunii, după care să meargă la Poliție și să depună plângere.

”Bilă” Simonis a revenit și el cu o poziție în legătură cu cele întâmplate, poziție din care rezultă că i-ar fi atras atenția soției agresorului să nu mai vorbească urât cu angajații primăriei. „Stăteam la coadă la registratură pentru a scoate o adeverinţă şi a intrat o femeie care a început să jignească angajaţii primăriei. La o fată i-a spus că-i smulge părul. Am rugat-o să nu mai vorbească aşa urât, fiindcă suntem într-o instituţie publică. M-a jignit şi pe mine şi i-am spus să aibă o zi frumoasă. Când am terminat treaba, mă aştepta cu soţul pe holul primăriei.

El m-a întrebat ce s-a întâmplat. I-am povestit, iar el mi-a dat un pumn în faţă, m-a şi zgâriat cu un ghiul, am probleme la nas şi arcadă. Nu a fost niciun KO. Dacă nu era în vârstă, nu ştiu ce se întâmpla. Am făcut plângere la poliţie, iar fetele din primărie au confirmat cele spuse de mine. Nu cred că am greşit, eu nu am legătură cu politica. Aşa ceva nu am mai văzut. Din câte am înţeles, domnul cu pricina are 200 de reclamaţii în comună”, a declarat Gerhard Simonis pentru debanat.ro.

Sursa foto: debanat.ro

Traian Basescu, cel mai DUR ATAC la Codruta Kovesi! Dezvaluire incredibila: Ce facea fosta sefa DNA cu Florian Coldea

Pagina 1 din 1