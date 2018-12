ÎNCĂ O DEMISIE agită apele în PSD. Toți așteaptă mutarea lui Dragnea. Alertă în politică

Primarul General al Capitalei, Gabriela Firea, a mai primit o lovitură în plan politic. Secretarul executiv al PSD București, Costin Mitache, şi-a depus demisia după ce Gabriel Mutu a fost numit președinte interimar al PSD București.





Acesta a lăsat o scrisoare de muţumire colegilor din partid în care menţionează că alături de Gabriela Firea și Robert Negoiță a avut cele mai mari „satisfacții” electorale:

„Stimati colegi,

Dupa desemnarea lui Gabi Mutu ca presedinte interimar al PSD Bucuresti, intr-o intalnirea pe care am avut-o cu el, sambata, 24 noiembrie, l-am informat despre intentia de a ma retrage din pozitia de secretar executiv, pozitie dobandita prin vot in Consiliul Organizatiei PSD Bucuresti in anul 2015 (vechiul statut) si am convenit ca voi anunta acest lucru cu ocazia primului BP al PSD Bucuresti.

I-am sugerat, atunci, sa-l nominalizeze ca si secretar executiv si sa obtina votul CEx al PSD Bucuresti, pe Daniel Geanta, actualul Presedinte al AVAS si Secretar Executiv la Sectorul 6. Sper, azi, sa ia acesta decizie si astfel sa se asigure continuitate si predictibilitate in functionarea PSD Bucuresti.

Va rog, astfel, sa luati act de retragerea mea din calitatea de Secretar Executiv al Organizatiei PSD a municipiului Bucuresti, incepand cu data de 12 decembrie 2018.

Multumesc Robert Negoita !

Multumesc Gabriela Firea !

In cei 24 de ani de membru PSD, am mai repurtat victorii electorale, insa conlucrarea cu voi doi ca si Presedinti ai Organizatiei de Bucuresti mi-a adus, in plan politic, printre cele mai mari satisfactii, castigand impreuna alegerile europarlamentare, locale (7 primari; peste 100 de alesi locali) si parlamentare (17 parlamentari).

Trebuie valorificat potentialul existent: 100 de alesi locali (consilieri generali /consilieri locali), 17 parlamentari, structurile interne ( TSD, OFSD, OPSD, PES, LAL ), departamentele, prin implicarea activului in legatura cu deciziile administrative care privesc dezvoltarea Bucurestiului si nu in ultimul rand dinamizarea activitatii celor 1250 de Organizatii de baza (organizate pe sectii de vot ) si 270 de Organizatii locale (organizate pe centre de votare), pentru alegerile din anii: 2019/2020.

Va multumesc tuturor, pentru o excelenta colaborare si va doresc mult succes !

Cu consideratie,

Costin Mitache”, a scris fostul secretarul executiv PSD , potrivit stiripesurse.ro.

