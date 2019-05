De ce a eşuat PSD la alegeri? „La începutul lunii erau peste toate partidele. A fost o răzbunare!” Telefonul de la ora 9:00

Directorul BCS, Bruno Ștefan, a explicat rezultatul slab obţinut de PSD la alegeri, dar şi fenomenul de creștere pe care l-a înregistrat alianța USR-Plus în cadrul rubricii EvZ, „Telefonul de la ora 9.00”.





EvZ: - Prezența la urne a depășit cu mult prima dvs previziune, pe care ați făcut-o în cadrul unui interviu realizat de EvZ. Ați prevăzut o ieșire la vot de peste 40 la sută. Nimeni nu credea asta...

Cum a devenit Ion Iliescu coleg de genocid cu Nicolae Ceaușescu

Bruno Ștefan : - Nici eu nu am crezut ce mi s-a spus în sondaj, am crezut ca oamenii dau răspunsuri false.

De data aceasta, într-adevăr, a fost adevărat ce au spus, și anume că vor să iasă la vot. Chiar mi-e rușine că nu am crezut în cifrele sondajului meu. Dorința de a vota a crescut. Am oprit numărătoarea pe 7 mai. Dar fenomenul de cădere, în cazul principalelor partide, s-a menținut. ALDE, de la 10, a ajuns la 6. Tendințele credeam că se vor opri. PNL a oprit caderea, dar nu s-a rederesat. A fost o schimbare de strategie, iar USR-Plus a fost cea mai mare surpriza. Nu mă așteptam să fie atât de mare creșterea acestei alianțe. În decembrie aveau 19 procente. Au scăzut la 10 când a intrat Rareș Bogdan. Ajunsese la 15-16 cand a venit Rareș Bogdan. Nu mă așteptam să ajungă la 20 și ceva de procente și cred că nici ei.

Am avut, totuși, și un un indicator în acest sens. Joi am avut examene cu studenții (n.r. Politehnică). Au fost mai mult de 150 de studenți. Mai mult de jumătate spuneau că votează USR, iar în urmă cu o lună abia găseam oameni care să voteze cu acest partid. Am avut senzația că tinerilor le-a fost rușine să spună că vor vota cu un alt partid. O asemenea creștere fantastică a USR-ului a fost și când a candidat Nicușor Dan, deci nu e prima oară. Nu știu care e rețeta, poate e vorba despre o rețea de voluntari foarte activi. Au acționat la un nivel foarte mare, dar eu nu am măsurat strategia USR-Plus la nivel național, doar urban și e clar că Facebookul i-a ajutat pe candidați să fie vizibili. Au funcționat ca o armată mobilizată, foarte bine pusă la punct. Tendința se vedea, dar nu se știa dacă va continua. Dacă aveam alegeri peste o săptămână scorul ar fi fost și mai mare!

ULTIMA ORA! E vorba de SENTINTA lui Dragnea! Anuntul pe care il astepta toata TARA a fost facut!

Pagina 1 din 2 12