FOAMEA DE BANI a generat SCANDALUL ÎN PSD. Niculae Bădălău este în prim-plan. Dragnea va replica? Breaking news

Nicolae Barbu, primarul din Giurgiu și adversarul lui Niculae Bădălău în organizația locală PSD, acuză tăieri de fonduri și amenință Ministerul Finanțelor cu judecata.





Primarul municipiului Giurgiu, Nicolae Barbu, a anunţat miercuri, în cadrul unei conferinţe de presă, că a trimis o adresă Ministerului de Finanţe prin care face cunoscut faptul că bugetul municipiului Giurgiu pentru acest an este cu 11 milioane de lei mai mic faţă de anul trecut şi nu pot fi asigurate serviciile publice, nu au fost încheiate nici contractele de deszăpezire, iar dacă acest lucru nu se va rezolva se gândeşte chiar să meargă în instanţă cu Ministerul Finanţelor, transmite flux24.ro

“În ultimii şase ani niciodată nu am ieşit să găsesc motiv că nu avem bani chiar dacă au fost ani şi mai grei ca anul acesta, spuneam că obligaţia şi datoria unui primar este de a găsi surse şi de a se descurca să asigure minimum de servicii publice de care are nevoie cetăţeanul, dar anul acesta am primit mult mai puţini bani decât trebuia, se vaită toţi primarii din ţară. Tot bugetul municipiului pe anul 2017 a fost de 51 de milioane de lei şi acum, din toate sursele, nu depăşim 39 de milioane de lei, adică un deficit de 12 milioane de lei. Îţi piere nervul zâmbirii”, a declarat Nicolae Barbu.

Acesta se află într-un conflict deschis cu liderul PSD Giurgiu, Niculae Bădălău. Primarul spune că municipiul Giurgiu a primit “un zero tăiat în două” la rectificarea din august şi acelaşi lucru s- a întâmplat şi la rectificarea din luna noiembrie.

