Pruncul Iisus și Moș Crăciun, CENZURAȚI pe Facebook pentru VIOLENȚĂ

Rețeaua socială are o lungă istorie în cenzurarea postărilor cu conținut creștin, pe motiv de incitare la ură, de violență sau... „discurs politic".





Facebook a acoperit o imagine cu Moș Crăciun îngenunchind în fața Pruncului Iisus, avertizându-i pe abonați că aceasta „poate arăta un conținut violent sau explicit”. Un al doilea avertisment sub imaginea întunecată a Moșului care își îndoaie cu respect un genunchi în fața Mântuitorului nou-născut afirmă: „Această imagine a fost automat acoperită pentru ca tu să poți decide dacă dorești să o vezi.”

Utilizatorii sunt obligați să apese pe un buton pentru a vedea imaginea. Facebook explică pe site-ul său ce înțelege prin „conținut violent sau explicit”:

„Știm că utilizatorii prezintă grade diferite de sensibilitate atunci când vine vorba de conținut explicit și violent. Din acest motiv, adăugăm o etichetă de avertizare conținutului deosebit de explicit sau violent, astfel încât acesta să nu fie disponibil pentru utilizatori sub vârsta de 18 ani, iar utilizatorii să fie conștienți de natura explicită sau violentă a conținutului înainte de a da clic pentru a-l vedea”, explică administratorii rețelei.

„Ne angajăm să permitem conținutul, chiar atunci când unii îl apreciază drept inacceptabil”, arată de asemenea normele comunității Facebook, arătând că face aceasta pentru a favoriza un „climat sigur” pentru „comunitatea” rețelei.

Rămâne totuși neclar de ce Facebook a calificat imaginea cu Moș Crăciun și micul Iisus drept „conținut violent și șocant”. Life Site News scrie că aceasta a fost publicată inițiat pe 1 decembrie 2015, însoțită de un poem ușor naiv dar înduioșător. Iată-l:

„Iisuse al meu drag, nu doream să-ți iau locul, / Eu doar aduc jucării și lucruri și tu aduci iubire și îndurare. / Oamenii îmi dau liste cu dorințe și speră să se realizeze; / Dar tu asculți rugăciunile din inimă și promiți că le vei împlini. / Copiii încearcă să fie buni și să nu plângă atunci când eu ajung în oraș; / Dar tu îi iubești necondiționat și iubirea ta este din belșug. / Eu las doar un sac cu jucării și bucurie doar pentru o vreme; / Dar tu lași o inimă de iubire, plină de dedicare și de hotărâre. / Sunt mulți cei care cred în mine și am ceea ce s-ar putea numi celebritate; / Dar nu am tămăduit niciodată orbii, nici nu am încercat să-i ajut pe ologi. / Am obrajii rozalii și un râs puternic, / Dar nu am mâinile rănite de cuie, nici nu pot promite fericirea de dincolo. / Poți să găsești câțiva ca mine în oraș sau la mall; / Dar există un singur Atotputernic care să răspundă la strigătul unui păcătos: Tu. /De aceea, Iisuse al meu drag, am îngenuncheat aici pentru a mă ruga, / Pentru a te venera și a te adora la această sfântă sărbătoare a ta:”

