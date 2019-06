Protest cu peste 100 de persoane dezbrăcate în fața sediului Facebook [FOTO +VIDEO]

Protestul celor peste 100 de oameni care au protestat în fața sediului Facebook din New York, numit #wethenipple, a ajuns rapid viral în social media. Protestatarii, complet dezbrăcați, s-au întins pe sol ținând în zona organelor genitale și în mână imagini cu mameloane, manifestându-și astfel nemulțumirea cu privire la politica Facebook și Instagram legată de conținutul nud.

Protestul #wethenipple a fost organizat și fotografiat de artistul american Spencer Tunick, activist al organizației National Coalition Against Censorship (NCAC), cunoscut pentru fotografiile nud pe care le realizează în locuri publice. Până acum, Tunick are peste 120 de shootinguri de acest gen în CV.

SHARE THIS POST, It’s the only way to fight back! #WeTheNipple Art Action in front of @Facebook and @Instagram offices this Morning. #StopCensorship These are all male nipple stickers covering female presenting nipples and male nipple cards covering all the participant’s genitalia. There is no reason for Facebook or Instagram to censor this video or block from hashtags. @NCACensorship @chadsmithofficial @bravoandy @pagmi #AndresSerrano @theadamgoldberg @aclu_nationwide #FuckCensorship Link in Bio.

