Propagandistul-șef al lui Vladimir Putin are viață dublă: amantă, gemeni născuți în SUA şi vile de milioane de euro. Foto

Mai exact, fundația Anticorupție a opozantului rus Alexei Navalnîi a descoperit că amanta lui Vladimir Soloviov, cel mai cunoscut propagandist al lui Vladimir Putin, deține în secret o vilă de aproape 6 milioane de euro într-un cartier de lux din stațiunea Soci, situată pe malul Mării Negre.

De asemenea, Soloviov și amanta sa, fosta baschetbalistă Svetlana Abrosimova, ar avea împreună și doi copii care s-au născut în Statele Unite și au cetățenie americană, arată o anchetă a Fundației Anticorupție a opozantului rus Alexei Navalnîi.

Jurnaliștii de la fundaţia Anticorupţie mai spus că vila, de trei etaje și cu piscină la Marea Neagră, este estimată la 500 de milioane de ruble rusești (peste 5,8 milioane de euro) și deținută în secret ca bun al Federației Ruse, la fel ca un apartament de aproape 150 de metri pătrați din Moscova.

The Anti-Corruption Foundation found propagandist Solovyov’s mistress with a $6.2 million villa and two illegitimate children with U.S. citizenship

Navalny’s team found a villa in a luxury district in Sochi worth 500 million rubles ($6.2 million) that belongs to former Russian… pic.twitter.com/ltPyoce5cN

