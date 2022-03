Profeții de acum 100 de ani devenite realitate. Cum era descris războiul și ce lider mondial ne va părăsi în 2022

Scriitorul de origine britanică a fost surprinzător de exact în profesțiile sale. El anunța în articolul său că, în 2022, zborurile comerciale vor fi „complet obișnuite”. El a prezis că vasul cu aburi va supraviețui pe coastă, dar va fi înlocuit de „convoaie zburătoare care vor acoperi distanța dintre Londra și New York în aproximativ 12 ore”, scria acum 100 de ani W. L. George, în The New York Herald.

Autorul articolului a sugerat că oamenii din anul 2022 „probabil nu vor vedea niciodată un fir conturat pe cer”. El a spus că este „practic sigur că telegrafia fără fir și telefoanele fără fir vor fi zdrobit sistemul de cablu cu mult înainte de încheierea secolului”.

Scriitorul a prezis și modernizările din cinematografie. „Filmele vor fi mai atractive. Cu mult înainte de 2022 vor fi fost înlocuite cu kinefonul, care acum există doar în laborator. Aceasta înseamnă că figurile de pe ecran nu numai că se vor mișca, dar vor avea culorile lor naturale și vor vorbi cu voci obișnuite”, mai scria W. L. George.

Viziune despre război

Scriitorul a făcut și previziuni referitoare la viitoarele confruntări armate din 2022. „Bănuiesc că acele războaie care vor veni vor deveni oribile dincolo de concepția mea, cu noi gaze otrăvitoare, flăcări care nu se vor putea stinge și nori de fum rezistenţi la lumină. În acele războaie, ideea avionului care aruncă bombe va părea depășită, cum este astăzi securea”, scria W.L. George, acum un secol.

Profețiile lui Nostradamus

Deja celebrul Nostradamus prevestea că, în 2022, lumea va fi afectată de o criză alimentară, „Atât de mare va fi prețul grâului/ Omul va fi agitat / Semenii se mănâncă în disperarea lor. O altă profesție pentru 2022 anunță dispariția unui mare lider mondial. „Moartea subită a primului personaj, el va fi schimbat și ei vor pune altul în împărăția lui“ prevestea Nostradamus.

Această ultimă profesție a generat numeroase speculații. Unii spun că s-ar referi la liderul nord-coreean Kim Jong-Un, în timp ce alții consideră că se referă la regina britanică Elisabeta a II-a sau la președintele american Joe Biden. În urma invaziei din Ucraina, numele lui Vladimir Putin a început să fie și el tot mai des vehiculat.