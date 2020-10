O cunoscută clarvăzătoare are vești proaste. Maria Ghiorghiu a postat pe blogul personal un mesaj în care vorbește despre o premoniție de ultimă oră pe care a avut-o și care se referă la un control total impus de autorități.

„Dragii mei, Tot in aceasta dimineata in zori,aud un glas care spune asa: „Da,ceas de mâna! Toti infractorii sunt obligati sa poarte ceas!

Clipa in care ,vad un tânar care munceste intr-o cariera de piatra,cara pietre cu roaba si are un ceas mare si negru in jurul bratului stang.

Dar iata ca,un glas din Cer spune asa:

Toti infractorii sa vina incoace!

Si ei sunt fii ai luminii!”

Dragii mei, cu siguranta vom afla despre infractorii care vor fi obligati sa poarte un anume ceas la mâna,pentru a putea fi mai usor urmariti de autoritati.Pe de alta parte,acolo sus in Cer, sunt chemati ca sa se bucure impreuna cu Hristos si acesti oameni care au cazut in pacat,atata timp cat au trait pe pămant.Orice pacat se iarta acolo sus!Numai hula impotriva Duhului Sfant,nu se iarta niciodata!”, a scris Maria Ghiorghiu pe blog.

După decesul soțului ei, Maria Ghiorghiu a făcut acuzații grave și a spus că fostul ei partener nu a decedat din cauza coronavirusului. Bărbatul ar fi suferit un stop cardio-respirator.

„Soțul meu a făcut stop cardio-respirator și mi s-a spus că avea cancer la plămâni și la ficat, deși niciodată nu a fumat și nu s-a plâns. Dar a fost trecut la COVID-19 de Spitalul Oblu din Iași, secţia COVID-19, neurochirurgie, în condițiile în care nu avea niciun simptom!!! Avea doar TA (n.r.: tensiune arterială) mare, puls accelerat și o bronșită cronică, dar și un diabet ușor, fără insulină.

Iar pentru mine este extrem de dureros. Nici măcar nu pot să mi-l îngrop creștinește!”, a anunțat clarvăzătoarea pe blog.