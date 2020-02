6 februarie

Profeția, de mare mirare, a ieromonahului Dionisie de la chilia Sf. Gheorghe din Sfântul Munte Athos. HOROSCOPUL LUI DOM’ PROFESOR

Pe 6 februarie s-au născut Ronald Reagan, „Babe” Ruth, Bob Marley, Axl Rose, Eva Braun, Francois Truffaut, Natalie Cole, Patrick MacNee, Geo Bogza, Vasile Canarache, Cătălin Crişan, Adrian Maniu, Sorin Holban.

În calendarul creştin-ortodox sunt Sfinţii Vucol din Smirna, Fotie, patriarhul Constantinopolului şi Varsanufie cel Mare.

Vă mulțumesc pentru vasta corespondență și informațiile pe care mi le trimiteți. Apreciez mult!

Dragi lupi, padawani și hobbiți, se întâmplă lucruri de mirare în pustnicia mea. Ieri a fost furtună și curentul electric s-a oprit de 31 de ori. Pâlpâia ca o lumânare în vânt, în toată comuna. Doamne, unde am ajuns, se poate și mai rău? Da, calitatea chinezească! Așa că am stat în casă, cu obloanele trase și m-am apucat să fac ordine în bibliotecă, la lumina romantică a lumânărilor. Știți că sunt noctanbul, ziua dorm, sau ma uit la filme, noaptea lucrez!

Cred că nu este un lucru de mirare că micile mele cățelușe sunt stricătoare peste poate. Văzând la mine dragoste de carte s-au apucat și ele să ”citească” cărțile din rândul de jos al bibliotecii, adică le-au ros cotoarele. Ba au mai scos și câteva reviste și le-au făcut bucățele-bucățele. Așa făcea și Miki, când era mică, iar sărăcuța pisicuță Gina, vai cât îmi lipsește, a făcut fâșii-fâșii, ascuțindu-și gheruțele, două fotolii și o canapea. Pierderi colaterale.

Nu ele, cățelușele sunt de vină, ci eu, pustnicul în rodaj, că nu le supraveghez cât trebuie și le las lucruri de stricat la botișorul lor.

Mai au făcut o poznă, mare. Blonda, cățelușa cea galbenă, pe nume Mița-Bița Lupe de Grande, pentru prieteni Mița, o frumusețe de cățelușă cu ochii galbeni-galbeni de lupoaică și cu o figură spășită și nevinovată de călugăriță carmelită. Ei bine, îmi faceam cafeaua, a treia și ultima, când în spatele meu aud foșnet de hârtie care se rupe. Mă duc în camera mea de lucru, toată este din lemn, lambriu dat cu lac naval, așa mă simt bine, când, ce să vezi! Mița se urcase pe scaun și luase caietul cu pătrățele de pe birou, cel în care notasem sfaturile starețului Dionisie de la Sfântul Munte Athos și îl ”citea”. Nu am strigat, nu m-am supărat. Am luat hârtiile rupte și am încercat să le potrivesc. Când, minune mare, prima pagină rămasă neruptă purta această profeție cutremurătoare a starețului Dionisie făcută în anul 1987, prin luna august, când m-am întors din Iordania, prin Grecia și, normal, am trecut și pe la Colciu. Am fost de nouă ori la Sfântul Munte Athos și tot de atâtea ori parcă m-am născut din nou. Iată ce spunea starețul Dionisie:

”Constantine, Constantine nu mai fii neastâmpărat și ascultă-mă ce-ți spun și stai locului, aici sub viță, unde este soare, este și umbră. O să vină o vreme când românii o să fie nevoiți să plece cu milioanele din țară. Tu să fii deștept și să nu pleci. Ai fost destul plecat, ai văzut ce nu a văzut nimeni. Stai acasă! Știu eu de ce! O să vină altă vreme când mulți oameni întunecați la față, cu milioanele, o să vină și o să spună: casa noastră a luat foc, dușmanii ne-au omorât și ne-au prădat, nu avem ce mânca, la noi nu plouă, primește-ne în casa ta! Tu să-i pui să-și facă semnul Sfintei Cruci. Dacă nu vor, sau nu pot, să știi că satana, Doamne iartă-mă, i-a trimis. Dacă îi primești în casă îți vor lua casa și femeia și vor zice că toate sunt ale lor că așa le-a promis satana, Doamne iartă-mă!”

Doamne, Dumnezeule Mare, vă spun că m-a luat cu amețeală! Așa ceva nu se poate! Cum a văzut bunul stareț Dionisie cu ani buni înainte băjenirea românilor, cu milioanele plecați să slugărească în Occident și cum a văzut invazia milioanelor de musulmani în Europa?

Am găsit răspunsul la Origen: ”rugăciunea și plecatul în pustie îl aduc pe Dumnezeu aproape”. Se pare că bunul stareț Dionisie avea o linie directă cu Domnul, Dumnezeu să-l odihnească, că mare duhovnic, călugăr și teolog a fost! Și dacă nici Domnul nu știe ce o să fie, atunci cine? Bună întrebare!

Acum vă rog să mă scuzați, trebuie să-mi fac canonul, cum m-a învățat bunul stareț, oricum rugăciunea este de tip atonit. Nu, nu o să mă călugăresc de-a binelea niciodată, după cum spunea proto.. pardon, starețul Cristian, pustnicia mea este în primul rând socială și filosofică și apoi religioasă, nu sunt fanatic, sau bigot, eu m-am despărțit de lumea ticăloșită, nu de lume, în general. De aceea și scriu la ziar, călugării nu scriu la ziar. Ba, scriu, doar cei în rodaj!

Încă odată vă rog să mă scuzați, prietenul meu din Mauna Kea, My Friend, spune că s-a descoperit, cu marele telescop, ceva foarte important. Trebuie să văd despre ce este vorba, această curiozitate nestăvilită este principalul vector care mă ține în viață și în formă relativ bună. Să cercetezi, să explorezi, să descoperi și să nu te lași niciodată doborât!

Doar mâine este, în definitiv, o altă zi!

Te-ar putea interesa și: