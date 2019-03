Scrisoarea sfâșietoare a unui profesor. Anomaliile de la Evaluarea Națională

Simularea examenului de Evaluare Națională a stârnit nuneroase controverse, iar scrisoarea unui professor scoate la suprafață amănunte care produc o undă de șoc în sistemul de învățământ.





Fost ministru al Educației, Liviu Pop, a ținut să publice un mesaj sfâșietor primit de la un profesor, care relatează situația critică din învățământ.

„Am primit această scrisoare de la un profesor:

„Profit de existența internetului pentru a lua legătura cu dumneavoastră. Am o mare nemulțumire legată de aceste simulări apărute peste noapte la clasele a 7-a. Acest sentiment vă asigur că este împărtășit de majoritatea profesorilor de română. Vreau să vă spun că am muncit o săptămână întreagă, din păcate, degeaba. Aceasta, în condițiile în care notele (nu înțeleg de ce) nu se trec, decât dacă doresc copiii, care de altfel au fost luați "ca din oală". Să știți că eu nu mi-am văzut copilul 2 zile ca să pot sta la școală să corectez. Lunea trecută am plecat la 7 din școală, marți la 6, miercuri la 3, vineri la fel și sâmbătă am stat de la 8.30 pana la 16.20. Evident că a trebuit să țin orele ca de obicei. Sincer, dumneavoastră vi se pare normal să munciți ATÂT și să nu fiți nici plătit, nici să se vadă cumva efortul depus? Pentru că nu a fost luată în serios această simulare, știind că notele nu se trec. Vă rog să mă ajutați, să îmi spuneți ce demersuri pot efectua pentru a putea să schimb ceva. Aș vrea ca măcar notele să se poată trece. Așa aș simți că nu am muncit degeaba. Daca s-ar putea plăti, aș fi și mai mulțumită. Vă mulțumesc anticipat! Cu stimă...”

Pop, răspuns pentru profesor

Liviu Pop, impresionat de scrisoarea profesorului, a venit cu următoarele soluții:

„În opinia mea, soluția la această situație este una destul de simplă: - standardizarea evaluării; - aerisirea programelor; - eliminarea balastului din programele școlare; - eliminarea suprapunerilor care apar în predare la diverse discipline; - utilizarea platformei manuale.edu.ro, unde manualele să apară în format electronic cu drept de autor la Ministerul Educației Naționale (asta înseamnă că și ghiozdanul va deveni mai ușor pentru că poate să țină manualul acasă, nu să-l plimbe în ghiozdan în fiecare zi); - formarea cadrelor didactice. Cu toate acestea am ajunge pe o linie dreaptă în ceea ce înseamnă viața școlii și educația din România. Mai exact, trebuie să ajungem acolo unde se află toate țările civilizate, și anume: elevul merge dimineața la școală, servește acolo masa caldă, după masa își face temele, iar la ora 16.00/17.00 pleacă acasă. Bineînțeles, nu trebuie să uităm de profesor, care nu trebuie să fie suprasolicitat în această activitate. Prin programul de guvernare trebuie să facem toate aceste lucruri, pentru că asta am promis românilor acum doi ani”.

