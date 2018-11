VIAȚA oamenilor stă într-un copy/paste. Detalii ȘOCANTE despre TENEBRELE JUSTIȚIEI. EXCLUSIV EvZ

Înființarea secției speciale pentru cercetarea magistraților a fost unul dintre cele mai comentate evenimente juridice ale acestui an. De curând, au fost acceptați și primii procurori care să lucreze aici.





Printre ei se numără și o procuroare de la Parchetul de pe lângă Curtea de Apel Brașov, Codruța Simona Chindea, acuzată de patronii unei firme de taxi brașovene că a trimis în instanță un dosar în care declarațiile, consemnate de procuror sau de polițiști, sunt trase la indigo.

Practica nu e nouă, dar în acest dosar pare că s-a trecut dincolo de niște limite acceptabile, de înțeles, în situația în care ai de consemnat rapid zeci de declarații. Numai că în acest caz, așa cum se vede din documente, declarațiile nu au numai câteva expresii identice, ci pasaje întregi sunt copiate, ca și cum inculpații (peste 80 la număr) sau martorii copiau unul peste umărul celuilalt, ca la școală.

Este vorba de cazul omului de afaceri Marian Dorha, patronul firmei Martax, trimis în judecată alături de soție, fiică și 136 de angajați. Dintre aceștia din urmă unii au făcut acorduri de recunoaștere și nu mai sunt acum parte în proces.

Am mai scris despre acest caz când, o premieră în Justiția românească, judecătorul cauzei, Alina Mandu, a făcut cerere de abținere, invocând că asupra sa se exercită presiuni, în solicitare ea invocând o ședință a plenului Secției Penale a Curții în care i s-a spus că trebuie să grăbească acest proces, pentru că apăruse legea care permitea pensionarea anticipată.

Acum, în același dosar, apare o nouă ciudățenie, de data aceasta legată de felul în care s-a făcut urmărirea penală. Țin să precizez că nu vreau să dau verdicte asupra cazului, ci doar să semnalez lucrurile care țin de tehnica de urmărire penală, de judecare a dosarului.

Copy/Paste la Poliție și Parchet

Urmărirea penală a început având la bază trei declarații. Ele sunt absolut identice, sunt preluate chiar și erorile gramaticale. Practic, la acestea diferă doar numele.

Trei dintre mărturiile strânse în timpul urmăririi sunt iarăși identice, în proporție de peste 90%. Alte patru sunt copiate una după alta aproape în totalitate. Încă două declarații identice sunt depuse la dosarul de instanță.

Un alt set de trei mărturii copiate în proporție de 80% sunt luate de procuror și de polițiști.

În fine, apar încă trei declarații identice, luate de procuror și polițiști.

Documentele pot fi consultate la dosar de cineva interesat de aflarea metodei de lucru, dar, atenție, ele conțin date personale, așa că nu pot fi copiate.

Mărturii schimbate pe bandă rulantă

Unul dintre efectele unei astfel de urmăriri penale, în care martorii și suspecții au ”revelații” gemene tocmai când dau declarații este că mărturiile sunt răsturnate când oamenii vin, unul câte unul, în fața judecătorului și sunt întrebați dacă își mențin afirmațiile făcute în fața procurorului sau judecătorului.

Reproduc mai jos câteva declarații date de martori sau suspecți, taximetriști, la proces. Ele sunt consemnate de grefier.

1) ANDRAȘ IONUȚ CIPRIAN - [...] un domn agent [...] a căutat quartz și nu a găsit. Mi-a oferit un quartz și mi-a spus că au și colegii săi pentru mine , cu care m-a obligat să și scurtcircuitez o cursă .În prima fază nu am fost de acord , dar după garanția că vom fi martori și că ei vor să ajungă sus , adică la conducere, am scurtcircuitat ceasul și mi-a spus că vom merge pe Dimineții și acolo ne vom întâlni cu procurorul și că așa e procedura de martor [...] eram obligat să spun ce aveau ei scris pe hârtie.Aveau scris pe hârtie niște întrebări cu tot cu răspunsuri [...] Nu mențin declarația de suspect pentru că mi-a fost luată sub presiune [...]Nu îmi aduc aminte să fi spus că eu lucram sâmbăta și duminica câte 5 ore pentru Martax.Nu îmi aduc aminte să fi spus că lucram 10-12 ore pentru a scoate banii de decont.Nu am declarat " suma zilnică încasată era de circa 220-250 de lei''. mi s-a spus că dacă nu voi colabora voi păți ca CFR-iștii adică în 24 de ore îmi voi aduce aminte , a început să ridice tonul la mine.Gândul meu era să ies pe ușă , puteau să spună că am fost abuzat de conducere că spuneam orice atunci când au ridicat tonul la mine și au zis că voi fi arestat 24 de ore. [...]

2) BORDEA PAVEL -Nu recunosc faptele și învinuirile care mi se aduc. Nu mențin declarația pe care am dat-o în calitate de suspect. [...] m au pus să desfac o brichetă și să dau cu quartz- ul la ceas , ca să mă pozeze [...]Ne-au băgat în duba de jandarmi și ne-au dus la poliție ,după care ne-au ținut afară și am înghețat de frig , până am făcut scandal și ne-au băgat în incinta clădirii poliției.[...] Am întrebat dacă am dreptul la un avocat și mi s-a spus că nu ne trebuie avocat acum pentru că suntem martori. Am semnat ce ne-au pus să semnăm, aveau deja foile făcute, cu întrebările pe care ni le-au pus.Eu am răspuns la întrebările care mi-au fost puse , după cum au vrut ei [...] Am semnat hârtiile care mi s-au dat , trase la xerox.Nu am citit ce am semnat [...] când s-a făcut percheziția in mașina , nu s-a găsit decât butonul. Acesta este quarț-ul pe care organele de poliție m-au pus să îl desfac de la brichetă și care mi-a fost prezentat acum în instanță și se află in plicul aflat in interiorul plicului de la fila 300.[...]

3) BORTOȘ SEBASTIAN - Nu recunosc faptele de care sunt acuzat [...] respectivii agenți , inspectori sau ce erau , deja aveau povestea făcută. Am semnat acel act pe care l-au scris sau l-am scris singur dictat, întrucât nu mai țin minte exact. După care am și semnat acel proces-verbal [...]

4) BUTUM GHEORGHE - declarație notarială - [...] Nu recunosc prejudiciul. Declarația din data de 25.11.2014 reprezintă un abuz din partea autorităților si nu sunt cele declarate verbal de mine. Menționez că în momentul controlului am fost pus să dau cu quarțul si eu am refuzat , după care polițistul a scos quarțul din buzunar , a băgat mâna pe geam și a dat cu quarțul.Vă rog să se facă o expertiza pentru a clarifica faptul că polițistul a dat cu quarțul.[...]

5) CIOLOCA VASILE - [...] Declarațiile erau pregătite ,erau făcute, m-a pus să semnez. Am cerut să mi se permită să chem avocatul si nu mi s-a permis sa-l chem pe domnul avocat Neagu Cătălin.. Mi-au prezentat declarația care nu este scrisă de mine , ci de polițistul respectiv și m-a pus să semnez "aceasta este declarația pe care am citit-o și o semnez" și am zis " domnule dar cine a citit-o , eu nu vreau să o semnez " . Mi s-a spus " dacă nu vrei să o semnezi te fac să o semnezi" si l-am întrebat " în ce mod mă faci să o semnez , nu ți se pare că este un abuz pe care vrei sa-l exerciți dumneata" [...]Am semnat declarația și am plecat acasă.[...]

6) CIOMAGĂ CIPRIAN COSTEL - [...] Nu recunosc faptele care mi se aduc .Am fost audiat de acei ofițeri care mi-au luat declarație, amenințându-mă, că dacă nu recunosc fapta, aceștia menționând că știu ce se petrece la firma , mă vor aresta. [...] De acolo am fost la poliția Municipiului Brașov , unde am dat declarație și m-au audiat cei care mi-au luat declarația , dar eu nu știu exact ce s-a scris în acest proces și am semnat declarația fără să o citesc. [...]

7) DOBROTĂ FLORICĂ - Nu recunosc faptele și învinuirile care mi se aduc. Nu mențin declarația pe care am dat-o în faza de urmărire penală aflată în vol. 5 - filele 186,187 dosar UP.[...] pe bancheta din față era întrerupătorul de la turelă și ceas și un quartz care nu îmi aparținea. [...] am fost duși la sediul poliției pe Titulescu. Acolo ni s-au luat declarații, eram 4 inși într-un birou care dădeam declarații , declarații care pur și simplu au fost dictate .Au zis că nu au treabă cu noi, că noi suntem martori , să declarăm ce spun ei [...] Prin faptul că declarațiile ne-au fost dictate înțeleg că erau aceleași întrebări pentru toți cei 4 care ne aflam în birou și aceleași răspunsuri.Noi dădeam răspunsurile la întrebări la ceea ce ne spuneau dânșii.Persoanele care ne-au audiat ne sugerau ce să răspundem în sensul că e bine să răspundem așa că nu au treabă cu noi.[...]

