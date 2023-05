Probleme mari pentru Carmen Harra. Anunțul a fost făcut de buna sa prietenă, Adriana Bahmuțeanu, paguba e uriașă

Adriana Bahmuțeanu a dezvăluit motivul pentru care Carmen Hara, celebra clarvăzătoare, nu a putut veni la nunta ei.

Fosta soție a lui Silviu Prigoană s-a căsătorit religios, în Ucraina, cu iubitul ei, George.

„I-a stricat mașina, i-a stricat casa, deci nu reușim să ne sincronizăm să-i aducem pe toți … Carmen, prietena noastră dragă, Carmen Harra, nu mai poate veni în România, pentru că i s-a inundat casa din cauza ciclonului, urganului, i-a intrat apă, i-a terminat pereții, i-a decopertat toată casa și este în renovări și în lucrări. O costă peste 100.000 de euro investiția în casă, deci i-a intrat apa la un metru în casă. Nu i-au anunțat, nu nimic, s-a trezit cu apa peste ea. I-a stricat mașina, i-a stricat casa, deci nu reușim să ne sincronizăm să-i aducem pe toți”, a povestit Adriana Bahmuțeanu, citată de vedetesiretete.

A avut probleme și cu hoții

În 2022, casa clarvăzătoarei, care acum a fost distrusă de un ciclon, a fost prădată de hoți.

Aceștia au reușit să fure bijuterii în valoare de 30.000 de dolari și alte bunuri de valoare.

„Mi-au spart casa, decupându-mi geamurile, apoi au intrat. A pornit alarma și au furat ce au putut. Nu au găsit lucruri de mare valoare, însă, au furat de 30.000 de dolari în bijuterii. De atunci eu am plantat în toată casa camere video”, a povestit la momentul respectiv Carmen Harra.

De asemenea, prietena bună a Adrianei Bahmuțeanu a avut și alte probleme tot cu casa ei din Statele Unite.

Persoane necunoscute i-au dat foc la casă, în timp ce ea se afla în sufragerie și se uita la televizor.

„Eram în sufragerie și am privit spre hol, moment în care am observat un foc uriaș. A venit poliția și am reușit să stingem focul. Cineva mi-a dat foc, aruncându-mi benzină în spatele casei”, a mai spus Carmen Harra.

Și-a cumpărat pistol

Din cauza acestor întâmplări ciudate, clarvăzătoarea a decis să își cumpere armă cu care să se apere în fața celor care îi vor răul.

„Mi-am luat chiar și pistol ca să mă pot păzi. Am luat cursuri ca să învăț să trag cu arma. Am fost să îl încerc! Tocmai în America să nu fie locuri unde să pot învăţa să trag? Am permis de port-armă!”, a mai povestit Carmen Harra.