Iasmina Halas a trecut prin multe situații dificile în ultima perioadă, care au reușit să o zdruncine. A divorțat, a pierdut o sarcină, a fost la un pas de suicid, iar acum viața o încearcă din nou, scrie RomaniaTV.

Și-a dorit să aibă un fizic demn de reviste, așa că a făcut tot posibilul să-și îndeplinească visul. Așa că, în urmă cu câteva luni, a dat fuguța în cabinetul unui medic estetician din Capitală. După un consult amănunțit, a urmat și operația care avea să-i schimbe viața.

Operația nu s-a închis așa că Iasmina Halas, aflată cu moralul la pământ, a fost nevoită să mai facă o intervenție. Asigurată că va avea bustul mult visat, blondina a așteptat să vadă rezultatele. Zilele însă au trecut, iar acestea întârziau să apară. Ba chiar, s-a „pricopsit”, în timp, cu niște cicatrici inestetice. Motiv pentru care va fi nevoită să facă o a treia intervenție.

„Am avut probleme la ambele operații. Prima operație nu mi s-a închis, iar a doua efectiv a pocnit. Sunt foarte dezamagită , acum urmează o nouă operație și o să văd ce rezolv cu judecata pentru că nu pot lăsa lucrurile așa. Aveam dureri mari, dar mă gândeam că sunt normale fiind vorba de două operații în câteva luni. Apoi, însă, a început să se înroșească locul în care am avut intervențiile și m-am speriat. Ulterior, am avut un șoc când m-am trezit și am văzut ce s-a întâmplat. Am fost la mai mulți doctori din Timișoara pentrucă atât eu cât și familia mea eram foarte speriați. Mi s-a spus că a fost o greșeală în ceea ce privește intervenția prin care am trecut și mi s-a sugerat să aștept până se va închide rana. De asemenea, medicii m-au avertizat că voi rămâne cu cicatrici urâte. Am avut probleme foarte mari, nu mă așteptam. Acum vreau doar să mă operez din nou și să uit de tot deoarece în urma acestor două intervenții am fost afectată din punct de vedere fizic, dar și psihic”, a declarat Iasmina Halas pentru Cancan.

