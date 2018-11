Este REGINĂ LA PRO TV, dar ASCUNDE DRAME IMENSE: „Am făcut vreo 5 ani de terapie” De abia acum a spus ce are pe suflet

Despre viața horoscopistei de la Pro TV se poate scrie un scenariu de film. Într-un interviu, Neti Sandu a povestit despre tragedia din viața ei, despre un mariaj scurt dat care a lăsat urme pentru totdeauna și despre regretul că nu a avut un copil. Singura alinare a rămas sora ei care i-a fost aproape în momentele grele.





Pentru Neti, familia este totul, o bucurie imensă, potrivit cancan.ro

“Am zăcut foarte mult, am suferit, am făcut eforturi să mă regenerez și să încerc să accept. Eu și sora mea ne-am născut într-o casă în care erau părinții și bunicii. Veneau foarte mulți prieteni, casa era plină și după aia au murit toți. De aceea, nu pot să-mi iau cățel sau pisică la gândul că sigur vor muri, nu mai vreau să știu că va muri cineva și nu vreau să mă mai expun la o suferință.

Pot să trăiesc cu mine și pentru alții, dar nu mai sunt capabilă să construiesc relații. Am trăit, am experimentat, e frumos, dar nu mai am putere. E o alegere. Nu mi-am refăcut viața, poate și pentru că am trăit foarte aproape de sora mea cu nepoatele și tot timpul am fost ca o anexă asimilată a familiei”, a declarat Neti.

Puțini știu lucruri despre viața personală a celebrei Neti Sandu. horoscopista de la Pro TV a început să învețe astrologia încă de la facultate. A fost mereu fascinată de zodii și a fost ca un hobby devenit carieră. Invitată la emisiunea „La Radio cu Andreea Esca”, Neti a fost chestionată de colega ei și în privința vieții amoroase.

Primii fiori ai iubirii i-a simțit în clasa a XI-a, susține Neti Sandu: „În liceu, aveam un prieten prin clasa a XI-a şi am fost prieteni vreo şapte ani. (…) Era mai mic cu doi ani. Noi făceam pregătire la română cu acelaşi profesor, dar materie diferită. Eu am dat la Filologie, el la Agronomie. (…) A fost destul de constructivă relaţia, dar eram prea mici şi nu înţelegeam nimic, ne jucam. Îmi plăcea că era imprevizibil. Era frumos, că avea ochii verzi, tenul măsliniu şi că era zgubilitic, imprevizibil şi asta îmi plăcea. Fura maşina tatălui lui – avea 16 ani, şi mă trezeam cu el la poartă. Mama înnebunea!”

Mai târziu, Neti Sandu s-a măritat, dar mariajul nu a durat foarte mult: „M-am măritat, dar a durat doi ani, pentru că eram foarte diferiţi. Aveam 24 de ani. După aceea, am avut o relaţie de 10 ani până chiar când să ajung la Pro TV, dar a plecat. Eu nu am spus nimic, pentru că am zis că omul e liber să facă ce vrea. Important era cum mă descurcam eu după aia. A fost înfiorător de greu. Aşa a fost începutul la Pro TV. Aşa i-am spus lui Florin (Călinescu, n.r.) că „sunt atât de dărâmată că nu ştiu dacă o să pot face faţă aici.” Exact atunci a fost, cu două săptămâni înainte să încep, a plecat după 10 ani de relaţie. Mi-a lăsat o hârtie în care mi-a spus că nu se poate ceva mai perfect decât mine. Dar uite că… El a invocat motivul că ne purtăm ghinion unul altuia. Şi eu de-aia n-am luptat niciun milimetru şi nu i-am cerut nicio explicaţie, pentru că eu n-aş fi avut nicio posibilitate să-i dovedesc că nu eu sunt cauza. (…)

