Micul prinț, în vârstă de șapte ani, a participat la meciul de fotbal Euro 2020 pentru a urmări Anglia – Germania. Prințul George şi-a făcut prima apariție publică din acest an, participând la un meci de fotbal dintre Anglia și Germania alături de părinții săi, prințul William și Kate Middleton .

Băiatul de șapte ani a fost fotografiat marți în tribunele stadionului Wembley pentru meciul Euro 2020, unde a putut fi văzut îmbrăcat formal într-un costum bleumarin cu cravată cu dungi roșii şi albastre.

Big moment for Prince George as he joins William and Kate at Wembley! Singing the national anthem: #ENGGER #DukeandDuchessofCambridge pic.twitter.com/l2X58n0VF6

