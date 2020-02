Actorul Haaz Sleiman a declarat că este important „să arătăm în ce măsură o familie Queer poate fi iubitoare și frumoasă”.

Sleiman, care a venit din Liban în Statele Unite la vârsta de 21 de ani, a lăudat sărutul dintre doi bărbați din film: „Este un sărut frumos și emoționant. Toată lumea a plâns pe platou.”

„Tocmai am turnat un film Marvel cu primul supererou deschis gay, The Eternals. Sunt căsătorit cu supereroul gay Phastos, interpretat de Brian Tyree Henry, și suntem o familie Gay și avem un copil”, a declarat el pentru portalul MSN.

Sleiman nu doar că interpretează un personaj homosexual, ci este atras și în realitate de bărbați.

Pe 1 martie 2019, publicația online That Hashtag Show scria despre zvonurile că Studiourile Marvel căutau pentru viitorul lor film un actor homosexual.

„Includerea unei povești de iubire între persoane de același sex în The Eternals are loc după ce Marvel a fost criticată că a anunțat reprezentări LGBTQ în filmele precedente, fără a oferi decât o scenă scurtă și neglijabilă”, se arată în articolul din MSN.

Realizatorii filmului Avengers: The Endgame, o peliculă care a strâns încasări de 2,8 miliarde de dolari în toată lumea, anunțaseră că unul dintre personajele filmului din 2019 era un homosexual.

La finalul filmului, unul dintre regizori, Joe Russo a apărut el însuși într-o scurtă secvență, ca personaj Gay.

Dar în martie 2019 șefa de producție de la Marvel declara că lumea „este pregătită” pentru un supererou homosexual.

Alonso a arătat că Marvel, care este deținut de compania Disney, este foarte devotat diversității. „De ce n-am fi? De ce n-am fi?”, a răspuns ea în cadrul unui interviu pentru Vanity Fair.

„Sunt atât de pasionată de subiectul ăsta, trebuie să mărturisesc. Întreg succesul nostru se bazează pe oameni care sunt incredibil de diferiți. De ce n-am fi? De ce am vrea să fim recunoscuți de un singur tip de persoane? Audiența noastră este globală, este diversă, este incluzivă. Dacă nu acționăm în acest fel pentru ei, ne prăbușim (!).”

Alonso a continuat arătând o accelerare și mărire a eforturilor Marvel de a prezenta homosexualitatea ca pe un comportament normal.

„Dacă nu apăsăm până la fund pedala diversității și incluzivității, vom înceta să mai avem succes.”

În ultimii ani, au apărut mai mulți supereroi homosexuali.

Unul dintre ele este Batwoman din serialul TV american cu același nume. Conform publicației Looser, „una dintre cele mai notabile diferențe între Batwoman și alte seriale TV și filme cu supereroi este că (actrița) Ruby Rose interpretează prima supereroină lesbiană în rol principal.”

Primul personaj homosexual de la Marvel, Northstar, a apărut încă din 1992.

„Căsătoriile între persoanele de același sex au devenit legale în New Yorkul din lumea Marvel, iar în lumea reală în 2011, iar Northstar și partenerul lui, Kyle, s-au căsătorit în prima nuntă a unui supererou în 2012”, scrie același Looser.

Acum câteva luni, au existat speculații că Sony ar intenționa să prezinte un Spiderman homosexual.

Noul film al seriei ar urma să îi reunească pe toți cei trei actori care, de-a lungul timpului, l-a interpretat pe Spiederman – Tom Holland, Toby Maguire și Andrew Garfield.

Site-ul We Got This Covered susține că a aflat că Sony își dorește foarte mult ca Garfield, un bisexual recunoscut, să joace și în film o versiune bisexuală a lui Spiderman și să aibă un prieten.

