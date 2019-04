Primul derby al play-off-ului Ligii I la futsal se joacă între Imperial WET și Dunărea Călărași

Liga 1 la futsal a programat în acest week-end primele partide din play-off. A fost o primă etapă de încălzire pentru două dintre formațiile ce țintesc la un loc în marea finală, CS United Galați și Futsal Club Dunărea Călărași.





Toate Partidele din play-off și din play-out vor fi transmise în direct pe canalul de Youtube Futsal România și pe pagina de Facebook Futsal România.

Formația gălățeană, vicecampioana României din ultimii doi ani, s-a impus fără probleme în deplasarea de la Odorheiu Secuiesc, scor 5-2. Au marcat pentru oaspeți Andrei Crăciun, Daniel Araujo (ambii câte o dublă) și Adrian Lașcu. „Vrem să depindem doar de noi”

„E o victorie importantă, pentru că e la debutul în play-off, un play-off în care nu vrem să depindem decât de noi. Confruntarea cu FK Odorheiu Secuiesc nu a fost una ușoară. Am reușit însă să ne impunem ritmul, să ne facem jocul. Din păcate, iarăși am ratat mult. Avem șase puncte, amănunt foarte important. Urmează bătălia cu Autobergamo Deva, de pe teren propriu, o adevărată finală, pe care vrem să o câștigăm”, a declarat Florin Ignat, antrenorul-jucător al echipei CS United Galați. „Avem un sezon excelent!”

Într-o altă partidă, disputată luni seară la Călărași, echipa gazdă, Futsal Club Dunărea, a trecut, fără probleme, de Informatica Timișoara, scor 3-1. Golurile echipei Dunărea Călărași au fost semnate de Paulo Pinto, Alberto Yañez Galan și Mădălin Nițu. În urma acestei victorii, Dunărea Călărași e prima în Grupa 1!

Pentru echipa pregătită de Marian Șotârcă meciul cu Informatica Timișoara a reprezentat repetiția generală pentru super-confruntarea de miercuri, 3 aprilie, din deplasare, cu Imperial WET Miercurea Ciuc, liderul sezonului regular.

„Am făcut un meci bun împotriva Informaticii, un meci în care am urmărit să nu avem jucători accidentați sau suspendați, pentru că urmează un meci deosebit de dificil. Vom întâlni liderul sezonului regular, Imperial WET, chiar la Miercurea Ciuc. Știm ce ne așteaptă acolo, va fi foarte greu, dar cred că suntem pregătiți. Chiar dacă Imperial WET pornește ca mare favorită, noi ne vom juca șansa. Am făcut un sezon excelent până acum. Am cucerit în premieră un trofeu, Cupa României, iar o finală în Liga 1, fie ea și finala mică, ar reprezenta un bonus”, a spus Marian Șotârcă, antrenorul-jucător al echipei Dunărea Călărași. „Am mare încredere în echipă”

Imperial WET Miercurea Ciuc e campioana sezonului regular, dar harghitenii își doresc să fie primii și la finalul sezonului. „Trebuie să câștigăm meciul împotriva Dunării Călărași în primul rând pentru că jucăm pe teren propriu, în fața suporterilor noștri, dar și pentru a ne respecta blazonul de lider al Ligii 1. Știm că ne așteaptă un meci foarte dificil, dar am mare încredere în echipă, în dorința băieților de a scrie istorie pentru sportul din Miercurea Ciuc”, a declarat Cosmin Gherman, antrenorul echipei Imperial WET. „Toate meciurile sunt ca niște finale!”

sursa:frf.ro

