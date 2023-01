Primele imagini cu soldați ruşi, petrecând de Anul Nou, înainte de a fi spulberați de rachete HIMARS. Foto

Amploarea atacului a devenit mai clară pe măsură ce fotografiile și videoclipurile au circulat online, iar oficialii ruși și separatiștii au început să se învinuiască reciproc pentru că au expus atât de multe trupe rusești. Kremlinul a raportat că a pierdut 63 de soldați dar cifrele nu ar fi reale.

Internauții ruși au distribuit pe Telegram fotografii din interiorul școlii din Makiivka, folosită drept cazarmă de trupele ruse și spulberată de o lovitură cu rachetă efectuată de forțele ucrainene. Imaginile, care au ajuns apoi pe alte rețele sociale, arată ce se petrecea în clădire înainte să fie distrusă.

În mai multe fotografii se vede cum soldații ruși organizaseră o petrecere de Anul Nou în sălile școlii: „Soldații ruși din Makiivka au făcut o petrecere de Revelion. Este una din ultimele poze înainte ca rachetele HIMARS să-i șteargă de pe fața pământului – pe ei și pe alți 600 de militari ruși”, se spune pe contul Twitter al utilizatorului @Tendar.

Russian troops in Makiivka were having a party for New Years Eve. This is one of their last pictures before HIMARS missiles wiped them and another 600 Russian soldiers out. #Makiivka #Ukraine #Donetsk pic.twitter.com/8FRyl1DCvD

— (((Tendar))) (@Tendar) January 15, 2023