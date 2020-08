Imaginile surprinse de libanezi fac înconjurul lumii pe rețelele de socializare cu cele două explozii teribile care au avut loc astăzi în Beirut, capitala Libanului.

O deflagraţie puternică a zguduit marţi capitala libaneză, iar publicaţiile locale din Beirut au difuzat imagini cu persoane prinse sub dărâmături, mulţi fiind răniţi.

Presa libaneză relatează că Spitalul Hotel Dieu a primit sute de răniţi în urma exploziei şi nu mai are capacitatea de a primi alte victime. Un bilanţ preliminar indică faptul că în urma exploziilor au murit cel puţin 70 de persoane, iar 2.200 au fost rănite.

#WATCH: Videos circulating on social media show fire sending smoke billowing into the air before massive #Beirut explosion #Lebanonhttps://t.co/JOMOI4AVaW pic.twitter.com/9H9ciEH8jm

— Arab News (@arabnews) August 4, 2020