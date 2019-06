Primarul Sectorului 5, Daniel Florea, candidează pentru funcția de președinte executiv al PSD. Ce spune contracandidatul său, ministrul Daniel Suciu UPDATE

Edilul șef al Sectorului 5, Daniel Florea, a anunțat, la Neptun, că și-a depus candidatura pentru funcția de președinte executiv al PSD la congresul extraordinar din 29 iunie. El spune că organizația PSD Sector 5 il va sprijini și pe Robert Cazanciuc care candidează pentru funcția de secretar general al partidului, dacă i se va cere.





Daniel Florea, primarul Sectorului 5, și-a depus candidatura pentru funcția de președinte executiv al PSD, chiar dacă funcția este vizată și de ministrul Dezvoltării, Daniel Suciu “Cred că fiecare dintre noi are șanse egale, că pe parcurs vor apărea și alți candidați, fiecare dintre noi are șanse egale, vine cu intenția de a aduce un plus partidului și dezbaterii interne din partid. Sincere, oneste și care să ducă partidul mai departe. Cred că este bine să fie cât mai mulți candidați și nu cred că există în acest moment un favorit”, a comentat, la Neptun, Daniel Florea.

A fost intrebat dacă Robert Cazanciuc va primi susținerea organizației din Sectorul 5 pentru funcția de secretar generala al PSD. “Noi nu pornim cu nici un fel de idee preconcepută. Dacă va veni în cadrul Conferinței și va cere sprijin, cu siguranță se va discuta și nu văd nici un impediment de natură legală pentru a nu primi această nominalizare. Vom discuta atunci”, a punctat liderul PSD al Sectorului 5. Daniel Florea crede că “fiecare dintre noi are ce spune colegilor, membrilor de partid, alegătorilor din punctul lui de vedere, din perspectiva lui, din experiența lui” făcând referire la Paul Stănescu care țintește tot funcția de secretar genearl al PSD. “Cu cât mai mulți, cu atât mai bine”.

Ministrul Dezvoltării, Daniel Suciu, a confirmat și el ceea ce se vehicula de câteva zile în interiorul PSD. Că și-a depus candidatura pentru șefia executivă a PSD. "Țin la fiecare coleg de-al meu, încă din prima zi în care m-am înscris în PSD. Am trecut prin multe, am suferit înfrângeri, ne-am bucurat când am avut aprecierea oamenilor. Am fost consilier județean, deputat, lider de grup si acum ministru, dar cea mai importantă calitate este cea de coleg al tuturor care cred că PSD a făcut, face și va face lucruri bune pentru România. Am făcut și greșeli și trebuie să ni le asumăm, pentru că doar așa vom recâștiga încrederea oamenilor. Așadar, candidez pentru funcția de președinte executiv al PSD, într-un moment important pentru partid, însă rămân acelasi om pe care s-au putut baza mereu. Le mulțumesc colegilor mei de acasă și tuturor celor ce se vor alătura acestei noi provocări pentru viitorul PSD", a declarat Daniel Suciu.

