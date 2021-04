Prezentatoare TV bătută crunt de un obsedat. Anastasia, la un pas de moarte. În prim-plan apare Vitaliy Rudzko, cel care a bătut-o crunt şi a încercat să o violeze pe vedeta TV într-un tren care se deplasa de la de la Mariupol la Kiev.

Prezentatoarea televiziunii Inter era împreună fiu ei, când a fost atacată cu sălbăticie de acest dezaxat. Totul s-a întâmplat la 1 august 2020. Atunci, Vitaly Rudzko a intrat în cabina în care ei dormeau de dormit îmbrăcat doar în lenjerie intimă.

Fiul ei a început să strige și mama şocată l-a convins pe Rudzko să o ducă în altă parte a vagonului de dormit. Atunci a fost momentul în care a văzut lama cuţitului pe care îl avea individul.

Îi era clar că orice eroare îi putea fi fatală… „L-am auzit pe fiul meu plângând și m-am gândit că acesta va fi un prilej de evadare. Așa că i-am spus că trebuie să merg la fiul meu pentru a-l opri din plâns, deoarece îi putea trezi pe toți cei din tren. A fost de acord, dar a spus că va veni din nou.

Aam părăsit compartimentul. L-am luat pe fiul meu și am fugit amândoi desculți pentru a primi ajutor. Am fugit direct la conductoare. Ea dormea ​​și nu a deschis ușa. Am bătut la ușa tuturor.

Din păcate, nimeni nu a răspuns să mă ajute. L-am văzut alergând spre noi. Am fugit la conductorul celuilalt vagon. Atunci am fost în cele din urmă salvați”, a dezvăluit ulterior prezentatoarea TV.

În cele din urmă, Rudzko a fost arestat și reținut, dar Anastasia a continuat să se teamă pentru viața ei. Fiul ei a avut nevoie de ajutor psihologic și a decis să țină un jurnal pe Instagram despre experiențele sale, pledând împotriva violenței.

Rudzko a murit într-un centru de arest preventiv pe 13 aprilie. Când a aflat, Anastasia a reacţionat pe Instagram: „Nu voi fi prea emoționantă, dar vreau să spun că frica în care am trăit în tot acest timp, care m-a făcut să-mi fac griji despre ce s-ar întâmpla dacă Rudzko ar ieși din închisoare şi cum aș continua să trăiesc dacă m-ar găsi… Această teamă a murit odată cu el.”

Presa locală a raportat că atacatorul a murit din cauza cancerului. Cu toate acestea, cauza morţii nu a fost confirmată oficil. Conform dailystar.co.uk, Anastasia ar fi dat în judecată Căile Ferate Ucrainene pentru incident. Următoarea ședință de judecată va avea loc la 19 mai.